توجه زیاد به کنکور مشکلات زیادی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین ه‍ژبری بعداز ظهر چهارشنبه در گردهمایی انجمنهای کتاب خراسان رضوی افزود: بیشتر کسانی که در کتابخانه ها حضور دارند، به تست کنکور مشغول هستند و در واقع در آمار سرانه مطالعه کتاب محسوب نمی شوند و این امر مسئله ای جدایی از مطالعه است.



هژبری از اجرای طرح مطالعاتی و پژوهشی در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد و بیان کرد: با توجه به تفاوتهای موجود در سرانه مطالعه که بعضی آن را 10 دقیقه و یا یک سوم یک سطر عنوان می کنند، این طرح پژوهشی در سطح دانش آموزان و فرهنگیان برگزار می شود.

وی در خصوص دلایل عدم مطالعه افراد گفت: با در اختیار گذاشتن کتابها در دسترس دانش آموزان و سپردن مدیریت امور کتابها به خود دانش آموزان و تبدیل کتابخانه ها به پاتوق و مکانهای گفتمان، در واقع به رونق کتابخانه ها کمک کرده ایم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری "طرح مسافر" در کتابخانه های مدارس خبر داد و تصریح کرد: تلاش برای خارج شدن کتاب فروشی ها از حالت خواروبار فروشی و دخالت شورای دانش آموزی در مدیریت کتاب ها و ورود کتاب و سپردن آن به 10 نفر و سپس وارد کتابخانه شدن نیز از دیگر راهکارهای توسعه و ترویج امر مطالعه است.

هژبری خاطرنشان کرد: پرکردن اوقات فراغت و اطرافیان با دوست خاموش و ارزشمند کتاب، بروز کردن اطلاعات خود برای ارائه در کلاسهای درس، تلاش برای فهم بیشتر در زمینه معنوی و مادی و کسب درجات معنوی و رشد فردی و اجتماعی در سایه انس با کتاب از دیگر برنامه های این سازمان در هفته کتاب است.