توزیع یارانه ها به شیوه کنونی موجب قاچاق کالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر چهارشنبه در دومین همایش طرح تحول اقتصادی با موضوع هدفمند کردن یارانه ها در گرگان افزود: متوسط مصرف انرژی در ایران به ازای هر مترمربع 2.6 برابر با کشورها منطقه بوده و در برخی شهرها به چهار برابر می رسد.

وی ارائه اهداف بلندمدت و بیان مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: افزایش بهره وری از نکات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه هاست و اهمیت و فوائد هدفمند کردن یارانه ها برای همه ما از نکات اصلی محسوب می شود.

یحیی محمودزاده با بیان اینکه میزان مصرف انرژی در کشور ما برابر با کشور چین است، خاطرنشان کرد: مصرف 70 میلیون نفر ایرانی برابری می کند با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت چین و این برخلاف الگوی صحیح مصرف است.



به گفته وی مطرح کردن این موضوع از جانب دولت بدلیل رفتن ما به طرف استفاده مناسب از پدیده هاست و در این طرح یارانه ها حذف نمی شود چون نام طرح "هدفمند کردن یارانه ها"ست بلکه با برنامه ریزی و هدف گذاری درست، در مکان خویش قرار می گیرد.



استاندار گلستان با اشاره به اینکه منطقی شدن قیمتها از دیگر فوائد هدفمند کردن یارانه هاست، افزود: این طرح موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور هم می شود زیرا سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم قیمت واقعی انرژی در کشور راغب به سرمایه گذاری در این بخش نیستند.

وی عدالت محوری افزایش بهره روی، کاهش نرخ تورم، اصلاح الگوی مصرف را از مهمترین پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد.