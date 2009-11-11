استانداران جدید فارس، مازندران و هرمزگان تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجید دوستعلی دبیر هیئت دولت با اعلام این خبر اظهار داشت در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت،به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ، سید علی اکبر طاهایی استاندار فعلی قزوین به سمت استاندار مازندران منصوب شد.



وی افزود: حسین هاشمی تختی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به سمت استاندار هرمزگان و روح الله احمد زاده کرمانی مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات و آموزش وزارت کشور به سمت استاندار فارس منصوب شدند.



دوستعلی همچنین درباره دیگر مباحث مورد بررسی در جلسه امروز هیات وزیران اظهار داشت : در این جلسه مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن گزارش مفصلی از وضعیت بخش صنعت و معدن کشور و نقش آن در اقتصاد ملی به اطلاع اعضا رساند.



دبیر هیئت دولت افزود: گزارش وزیر صنایع حاوی شرایط فعلی بخش تولید، برنامه های آتی و ارائه آمار مقایسه ای از بحران اقتصاد جهانی و بیکاری ناشی از آن در کشور های مختلف بود.



به گفته دوستعلی، براساس گزارش وزیر صنایع و آمار مقایسه ای از شرایط اقتصاد جهانی، ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.



وی خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد برای عملیاتی شدن راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد تدابیر لازم اندیشیده شود.



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