نحوه انتخاب دانشجویان نمونه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه، دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد سایر دانشجویان باشد.

ویژگی های علمی دانشجوی نمونه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ویژگی های فرهنگی شامل فعالیت های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی و شئون دانشجویی نیز شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، اعتقادات دینی و مذهبی می شود.

دانشجویانی می توانند در این دوره ثبت نام کنند که 50 درصد واحدهای درسی را گذرانده باشند و در صورت اینکه دانشجویان در دوره دکتری تخصصی شاغل به تحصیل باشند باید از پروپوزال پیشنهادی دفاع کرده باشند.

بر اساس آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه که به امضای وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، میزان امتیازات در بخشهای علمی 65 امتیاز، فرهنگی 25 امتیاز و شئون دانشجویی 10 امتیاز برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی درنظر گرفته شده است.

معدل نیمسال تحصیلی، کسب عنوان در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی، چاپ مقالات، فعالیت های تحقیقاتی، اختراع ابداع و نوآوری، ترجمه و گردآوری کتاب، ایثارگری، فعالیت های قرآنی، عضویت در کانون های قرآنی، عترت و نماز، فعالیت های سیاسی و اجتماعی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های ادبی و هنری از جمله شاخص های امتیازدهی به این دانشجویان است.