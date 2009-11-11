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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

دقایقی پیش؛

جشنواره حکمت سینوی در همدان آغاز بکار کرد

همدان - خبرگزاری مهر: جشنواره حکمت سینوی با حضور حداد عادل و 38 دانشمند فلسفه جهان اسلام در همدان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این جشنواره که به منظور بسترسازی و شناخت افکار و انتشار آثار حکیم هزاره ها شیخ الرئیس بوعلی سینا برگزار شده است بیش از 38 تن از دانشمندان فلسفه جهان اسلام حضور دارند.

در جشنواره حکمت سینوی جایزه فلسفی بوعلی سینا، جایزه هگمتانه بوعلی سینا، جایزه مفاخر بوعلی سینا و جایزه ابن سینا پژوهی برای فعالیتهای برجسته برای شناخت و تدوین مکتب سینوی در نظر گرفته شده است.

این جشنواره که با اهدا جایزه 100 هزار دلاری همراه است از 20 تا 22 آبان ماه جاری در همدان برگزار می شود و رئیس جمهور مهمان ویژه مراسم اختتامیه است.

کد مطلب 981500

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