حضور انجمن حمایت از کودکان کار در تمرین تیم ملی/ میهمان ویژه دیدار اردن

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه تمرین صبح امروز تیم ملی فوتبال کشورمان تعدادی از نوجوانان (در رده‌های سنی مختلف) عضو انجمن حمایت از کودکان کار با حضور در کمپ تیم‌های ملی، عملکرد ملی پوشان را در این تمرین تماشا کردند.

این کودکان که با هماهنگی افشین قطبی در تمرین تیم ملی حضور یافته بودند، پس از پایان تمرین هم برای دقایقی با قطبی، کادرفنی و تعدادی از ملی پوشان دیدار و گفتگویی صمیمانه داشتند.

همچنین مقرر شد این کوکان به عنوان میهمانان ویژه در دیدار ایران برابر اردن در مرحله مقدماتی جام ملت‌های 2011 قطر که عصر روزشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، حضور یابند.