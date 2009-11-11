180 آموزشگاه در استان زنجان به تجهیزات IT مجهز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسدالله قمری نژاد در مراسم افتتاح طرح تجهیز آزمایشگاه رایانه مدارس استان زنجان، توسعه شبکه IT در سطح مدارس استان زنجان را ازاهداف مهم وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: برای تجهیز مدارس استان به تجیزات IT تاکنون سه میلیارد و 60 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته برای تجهیز مدارس استان به تجهیزات کامپیوتر از محل اعتبارات استانی و وزاتخانه بوده است، افزود: بر اساس طرح سازمان آموزش و پرورش استان زنجان کارگاه های رایانه مدارس که کمتر از 16 دستگاه رایانه دارند، شمار رایانه آنها به این تعداد افزایش خواهد یافت.

رئیس گروه فناوری سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت:‌ 150 مدرسه این استان که دارای کارگاه آی تی هستند تا پایان امسال با پهنای باند بالا به اینترنت ملی متصل خواهند شد.

قمری نژاد با بیان اینکه اتصال مدارس شهر زنجان به اینترنت ملی انجام شده است، هدف از تجهیز آزمایشگاه های رایانه مدارس را بکارگیری امکانات و تجهیزات رایانه ای با زیرساختهای موجود جهت ارائه تدریس به شیوه های نوین و با رویکرد IT عنوان کرد.

رئیس گروه فناوری سازمان آموزش و پرورش استان زنجان ‌با بیان اینکه‌ امروزه IT جز لاینفک زندگی انسانها شده است، یادآور شد:‌ خارج از محیط تحصیل، بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با سیستمهای رایانه ای و "آی تی" دارند و این امر ارائه آموزشهای رایانه و IT از مقطع ابتدایی به دانش آموزان را ضروری کرده است.

قمری نژاد با بیان اینکه برخی مدارس استانداردهای لازم برای ایجاد این کارگاه ها را ندارند، گفت: در صورت ایجاد فضای لازم، این کارگاه ها به تدریج در مدارس دیگر نیز راه اندازی خواهند شد.

قمری نژاد از ایجاد 15 کارگاه رایانه جدید در مدارس استان خبر داد و افزود: امسال همچنین طرح توسعه کارگاه های رایانه مدارس در دستور کار سازمان آموز ش و پروش استان قرار گرفته است.