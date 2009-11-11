بازار در انتظار 5 میلیون قطعه سکه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال افزایش قیمت جهانی طلا و رسیدن قیمت هر اونس آن به مرز 1117 دلار طی روز جاری که از سال 1948 تاکنون بی سابقه بوده، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز به شدت افزایش یافته است.

افزایش تقاضا برای طلا و کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی نظیر یورو و ین ژاپن باعث افزایش قیمت جهانی طلا طی سالجاری شده به نحوی که قیمت جهانی طلا در سال جاری میلادی تاکنون با افزایش 26 درصدی مواجه شده است.

افزایش چشمگیر قیمت سکه و طلا

افزایش قیمت جهانی باعث شد تا طی دو ماه اخیر قیمت انواع سکه در بازار داخلی نیز با افزایش مواجه شود و امروز رکوردشکنی جدیدی داشته باشد، به نحوی که قیمت سکه طرح قدیم به 272 هزار و 500 تومان و قیمت سکه طرح جدید به 271 هزارو 500 تومان در بازار برسد.

قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز با افزایش بی سابقه ای مواجه شد و هر یک به ترتیب به 139 هزار تومان و 70 هزار تومان افزایش یافت.

قیمتها کاذب نیست

مسئولان بانک مرکزی افزایش قیمت سکه و طلای داخلی را متاثر از قیمت جهانی طلا می دانند و معتقدند که قیمتهای فعلی کاذب نیست. این در حالی است که رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز این امر را تصدیق می کند.

محمد کشتی آرای دلیل عمده افزایش قیمت طلای جهانی را ناشی از افزایش تقاضای خرید طلا توسط بانکهای مرکزی دنیا از صندوق بین المللی پول در پی خرید طلا توسط بانک مرکزی هند به دلیل افزایش تقاضا از بانک جهانی عنوان می کند.

بازار در انتظار تصمیم بانک مرکزی

فعالان بازار طلا و جواهر روند افزایشی را برای قیمتهای طلا و جواهر در بازارهای جهانی و داخلی پیش بینی می کنند. در همین حال، به منظور تعادل بخشی به قیمتهای داخلی و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها، ورود سکه های بیشتر به بازار داخلی و افزایش حراجهای سکه توسط بانک کارگشایی کارساز خواهد بود و بازار در انتظار چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در پی افزایش قیمتهای سکه از ضرب 5 میلیون قطعه سکه توسط این بانک خبرداده و تصریح کرده بود: چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد این تعداد سکه را وارد بازار می کنند، اما وی این امر به منزله هدر دادن منابع کشور عنوان کرده بود.

محمود بهمنی با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی در خصوص تدابیر بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانان قیمت سکه در بازار گفته بود: افزایش قیمت سکه و طلا ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا است و ناشی از بازار داخلی نیست.

وی عنوان کرده بود: اگر قیمت سکه بخواهد به صورت کاذب افزایش یابد بانک مرکزی به حد کافی سکه ضرب کرده است که آن را وارد بازار می کند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرده بود: هم اکنون لزومی به ورود سکه زیاد به بازار وجود ندارد، زیرا این قیمت واقعی است و اگر بخواهیم قیمت را کاهش دهیم تنها ذخایر کشور را در جیب عده ای ریخته ایم به همین دلیل چنین کاری را نکردیم. اگر هم اکنون قیمت غیر متعال باشد چنین کاری را خواهیم کرد.

بانک کارگشایی مجری تصمیمات بانک مرکزی

در همین حال علی عادلی رئیس بانک کارگشایی در گفتگو با مهر در مورد زمان ورود 5 هزار سکه ضرب شده توسط بانک مرکزی به بازار اظهارداشت: بانک کارگشایی مجری تصمیمات بانک مرکزی است و هنوز این بانک برنامه ای برای اجرای این برنامه به بانک کارگشایی ارائه نکرده است.

افزایش حراج سکه نداریم

وی با بیان اینکه جلسات حراج سکه های بانک کارگشایی فعلا به صورت عادی و سه روز در هفته برگزار می شود، گفت: فعلا برنامه ای از سوی بانک مرکزی برای افزایش تعداد روزهای حراج به ما اعلام نشده است.

عادلی با تاکید بر اینکه هنوز قیمتهای داخلی سکه کاذب نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس رویه ها اگر بانک مرکزی لازم بداند، نسبت به افزایش حراجها و ورود سکه ها به بازار تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار مهر به منظور اطلاع رسانی از تصمیمات بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار سکه و طلا تلاشهای بسیاری برای اخذ اخبار مربوطه کرد که نتیجه ای حاصل نشد.