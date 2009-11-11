سالانه 20 هزار نفر در بر اثر حوادث جاده ای جان خود را از دست می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد اظهار داشت: بخشی از این تصادفات به دلیل شرایط جاده ها رخ می دهد اما عدم رعایت قوانین و مقررات نیز علت بخش اعظمی از این حوادث است.

وی با بیان اینکه آنچه امروز مردم را از تخلف باز می دارد، ایمان و اعتقاد آنهاست، افزود: هزینه جرائم تخلفات در کشور ما بازدارنده نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از آغاز حرکت نهضت تعالی‌ سازی رفتار کارکنان نیروی انتظامی خبر داد و بیان داشت: نهضتی در راستای استانداردسازی و تعالی ‌سازی رفتار کارکنان نیروی انتظامی آغاز شده و این نهضت تا پایان سال آینده در سراسر کشور میان نیروهای انتظامی فراگیر می ‌شود.

رادان عنوان کرد: در همین راستا کارکنان راهنمایی و رانندگی و کلانتری ‌ها نیز در حال شرکت در دوره ‌های آموزشی و کارگاهی هستند و پیش ‌بینی می‌ شود تا پایان سال آینده تمامی پرسنل این نیرو آموزش ‌های لازم را فراگیرند.

وی در این دیدار همچنین با اشاره به فعالیت‌های مختلف نیروی انتظامی و جهت‌گیری‌های فرهنگی فعالیت‌های این نهاد بیان داشت: تلاش شده تا در سال جاری بیشترین فعالیت ‌های نیروی انتظامی به سوی آموزش، آگاه ‌سازی و فعالیت‌ های فرهنگی هدایت شود.

نماینده ولی‌ فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت استفاده از نیروهای زبده و آموزش ‌دیده در استان یزد به لحاظ کویری بودن این استان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی با تشکر از مسئولان نیروی انتظامی و امنیتی استان یزد بر هماهنگی و همکاری بیشتر این نیروها تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اصلی‌ ترین مسئولیت نیروی انتظامی، ایجاد امنیت و آسایش برای مردم است، عنوان کرد: اگر امنیت و آرامش در جامعه حاکم نباشد، در سایر زمینه ‌ها نیز اختلال اساسی ایجاد می‌ شود.