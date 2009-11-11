معارفه استاندار مازندران شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این مراسم صبح شنبه 23 آبان ماه با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور، آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران، نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اداری استان و اصحاب رسانه استان در سالن اجتماعات استانداری برگزار می شود.

با تصویب هیئت دولت، سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار فعلی قزوین به عنوان بیستمین استاندار مازندران منصوب شد، خبرگزاری مهر طی هفته جاری خبر انتصاب قریب الوقوع طاهایی به سمت استاندار مازندران را از منابع آگاه در استانداری منتشر کرده بود.

طاهایی دارای سابقه دیرینه مدیریتی پس از انقلاب و دانش ‌آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت است که پیش از این نیز به عنوان استانداری قزوین، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی فعال بوده است.

وی سابقه فرمانداری تنکابن، معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران و سرپرستی استانداری مازندران را نیز در سابقه کار ی خود دارد.

طاهایی، همچنین نماینده و منتخب مردم تنکابن و رامسر در انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس دوم و سومین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و از سال ۷۱ تا ۷۶ استاندار گیلان بوده است.

وی از سال ۷۷ تا ۸۴ به عنوان معاون اداری مالی وزارت کار مشغول به فعالیت بوده است.