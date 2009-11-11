تکنولوژی آفتی برای توسعه کتابخوانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدعلی موسوی گرمارودی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری گردهمایی انجمنهای کتاب خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: عدم گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما نسبت مستقیم با تکنولوژی دارد.

این نویسنده و مولف در خصوص افزایش آمار صنعت چاپ از یک به 100 میلیون اظهار داشت: در کشور ما بالاترین تیراژ چاپ کتاب سه هزار نسخه و گاه تا 10 تا 12 هزار می رسد که در مقایسه با کشورهای اروپا که هر کتابی با تیراژ میلیونی چاپ می شود قابل مقایسه نیست.

موسوی گرمارودی افزود: مشکل عدم افزایش صنعت چاپ با هنرهای تصویری مانند سینما، اینترنت و ... رابطه مستقیم دارد.

وی گفت: از آنجا که نسل جوان به کتابهای رمان و داستان علاقه دارند بنابراین باید همه تلاش دست اندرکاران امر کتاب و کتابخوانی در جهت ترویج و توسعه کتاب در راستای نیاز مخاطبان باشد.

این نویسنده و مولف تکنولوژی را آفتی برای توسعه کتابخوانی دانست و تصریح کرد: تکنولوژی سبب تربیت انسان تک بعدی شده است که فقط در یک زمینه تخصص دارد و گاه بیسوادی در جوامع پیشرفته به دلیل استفاده از هنر هفتم نمایان شده است چرا که افراد با آموخته های دیداری و شنیداری فعالیت می کنند و در بسیاری جهات توانایی خاصی ندارند.



