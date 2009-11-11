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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۶

گرمارودی:

تکنولوژی آفتی برای توسعه کتابخوانی شده است

تکنولوژی آفتی برای توسعه کتابخوانی شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: یک نویسنده و مولف، تکنولوژی را آفتی برای توسعه کتابخوانی دانست و بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدعلی موسوی گرمارودی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری گردهمایی انجمنهای کتاب خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: عدم گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما نسبت مستقیم با تکنولوژی دارد. 

این نویسنده و مولف در خصوص افزایش آمار صنعت چاپ از یک به 100 میلیون اظهار داشت: در کشور ما بالاترین تیراژ چاپ کتاب سه هزار نسخه و گاه تا 10 تا 12 هزار می رسد که در مقایسه با کشورهای اروپا که هر کتابی با تیراژ میلیونی چاپ می شود قابل مقایسه نیست.

موسوی گرمارودی افزود: مشکل عدم افزایش صنعت چاپ با هنرهای تصویری مانند سینما، اینترنت و ... رابطه مستقیم دارد.

وی گفت: از آنجا که نسل جوان به کتابهای رمان و داستان علاقه دارند بنابراین باید همه تلاش دست اندرکاران امر کتاب و کتابخوانی در جهت ترویج و توسعه کتاب در راستای نیاز مخاطبان باشد.

این نویسنده و مولف تکنولوژی را آفتی برای توسعه کتابخوانی دانست و تصریح کرد: تکنولوژی سبب تربیت انسان تک بعدی شده است که فقط در یک زمینه تخصص دارد و گاه بیسوادی در جوامع پیشرفته به دلیل استفاده از هنر هفتم نمایان شده است چرا که افراد با آموخته های دیداری و شنیداری فعالیت می کنند و در بسیاری جهات توانایی خاصی ندارند.
 

 

کد مطلب 981511

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