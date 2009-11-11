تنها یک سوم اعتبارات عمرانی لازم بخش آب و فاضلاب روستایی تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی حیدری در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: اعتبار این پروژه‌ها بیش از 140 میلیارد ریال برآورد شده است که تاکنون تنها 55 میلیارد ریال آن داده شده است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه آبفای روستایی در استان نسبت به گذشته با 57 مورد افزایش داشته است، گفت: این پروژه‌ها بیش از80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی بیان داشت: شرکت آبفار استان مرکزی در سال گذشته تعداد 192 پروژه با اعتبار 120 هزار و 310 میلیون ریال را به مرحله اجرا در آورده است.

حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 666 روستا با جمعیتی برابر 318 هزار و 647 نفر زیر پوشش این شرکت هستند که این میزان شامل 85 درصد روستاهای بالای 20 خانوار است.

وی گفت: گستره تاسیسات آبرسانی شرکت شامل پنج هزار و 799 کیلومتر خطوط انتقال و توزیع، 440 ایستگاه پمپاژ و 771 مخزن ذخیره آب است، همچنین تعداد 502 سیستم کلرزن گازی نصب شده است که با نصب این دستگاه‌ها مطلوبیت آب شرب روستاها از 63 درصد به 97 درصد رسیده است و همه مشترکان زیر پوشش این سامانه قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی ادامه داد: هم اکنون در کل کشور تعداد سه هزار و 551 دستگاه کلرزن گازی وجود دارد که از این مقدار 502 دستگاه توسط شرکت آبفار استان مرکزی در سطح روستاها نصب شده است.

حیدری بیان کرد: برای کاهش هدر رفت آب تعداد 358 سامانه تله متری در مخازن هوایی و بتنی نصب شده است که با نصب این سامانه‌ها هدر رفت آب 15 درصد کاهش داشته است.