فشار واشنگتن بر تل آویو برای پذیرش راه حل دو دولت/عصبانیت نتانیاهو از اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، با وجود اینکه تاکنون جزئیاتی از ریز مذاکرات دو طرف منتشر نشده است، اما واکنش مقامهای نزدیک به "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از افزایش تنش در روابط تل آویو و واشنگتن پس از این دیدار حکایت دارد.

مشاوران نزدیک نتانیاهو با اشاره به خروج وی از سالن "فرانکلین روزولت" در کاخ سفید، از تنش حاکم بر این دیدار خبر می دهند.

بنابراین گزارش سناتور "کارل لوین" در گفتگو با "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هنگامی که از وی درباره مذاکرات طرف اسرائیلی با اوباما سئوال کرده است، از وی جواب شنیده که؛ من (ایهود باراک) تنها از قسمتی از مذاکرات می توانم اطلاع دهم که خود در آن حضور داشتم.

بر این اساس نتانیاهو و اوباما در مذاکراتی یک ساعته که پشت درب های بسته برگزار شده است، درباره تحولات اخیر در مسئله خاورمیانه گفتگو کرده اند که به احتمال فراوان به مذاق نتانیاهو خوش نیامده است.

پس از این دیدار نتانیاهو و هیئت همراه وی کاخ سفید را ترک گفته و به محل اقامت خود بازگشتند.

منابع صهیونیست با اشاره به این موضوع اعلام کرده اند که اوباما در این دیدار قصد ادب کردن نتانیاهو را داشته است. بر این اساس اوباما به نتانیاهو هشدار داده است در صورتی می تواند به تداوم روابط دوستانه با واشنگتن امیدوار باشد که در رسانه ها خبری از برتری بر رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات دوجانبه منتشر نشود.

با توجه به این موضوع عدم برگزاری کنفرانس خبری پس از این دیدار که در مقایسه با نشستهای پیشین بی سابقه بوده است، قابل توجیه است.

به نظر می رسد مخالفت با توقف شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی که خواست تشکیلات خودگردان از واشنگتن در مذاکرات صلح بود، علاوه بر ناامیدی و استعفای ابومازن، دولت آمریکا و اوباما را نیز از ادامه روند کنونی در تعامل با نتانیاهو دچار نا امیدی کرده است.

از سوی دیگر روزنامه معاریو امروز در مقاله ای نوشت : لغو کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار بیانگر نرسیدن به توافق در مسائل مورد نظر واشنگتن و افزایش شکاف اختلافات میان نتانیاهو و اوباما است.

بر این اساس دولت آمریکا بار دیگر این مسئله را به اثبات رساند که در واشنگتن بسته های پیشنهادی رایگان برای استفاده تل آویو وجود ندارد.

منابع آگاه اظهار می دارند که اصلی ترین موضوع اختلافی میان نتانیاهو و اوباما، فشارهای وارده بر نتانیاهو در زمینه پذیرش راه حل دو دولتی و اعلام این مطلب در سخنرانی اش در برابر سازمانهای صهیونیستی آمریکا بوده است، امری که با مخالفت نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی، اختلافات دوجانبه را وارد مرحله تازه ای کرده است.