70 درصد سوخت مورد نیاز مناطق مختلف استان مرکزی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین صادقیان بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نفت ذخیره شده، انرژی 69.4 درصد روستاهای سخت‌گذر استان مرکزی را تامین می کند.

وی مصرف نفتکوره در استان مرکزی گفت: 84 میلیون و 408 هزار لیتر نفتکوره نیمه نخست امسال در استان مرکزی مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16 کاهش درصد نشان می ‌دهد.

صادقیان با اشاره به اینکه مصرف نفت سفید بیش از شش درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 95 میلیون و 498 هزار و 200 لیتر نفتگاز از طریق تاسیسات نفتی شهیدآنجفی اراک به خارج از کشور صادر شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی افزود: میزان فروش فرآورده‌های نفتی ویژه از قبیل گوگرد، لوبکات و وکیوم در سال 87 توسط این شرکت 568 میلیون و چهل هزار و 439 لیتر بوده است.