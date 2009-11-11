تشکیل اولین نشست کمیته فنی فوتبال/ هدف موفقیت فوتبال ایران در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان، مهدی تاج (رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال)، مرتضی محصص، فریدون معینی، بیژن ذوالفقارنسب، علی دوستی مهر، افشین قطبی، غلامحسین پیروانی، محمود یاوری، احمد هاشمیان، حسینی و هومن افاضلی شرکت کنندکان در این نشست بودند.
سرمایههای فوتبال ایران در "کمیته فنی" حضور دارند
علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در جریان اولین نشست اعضای کمیته فنی این فدراسیون گفت: با توجه به اینکه جایگاه خاصی برای تشکیل کمیته فنی در فوتبال کشور احساس میشد، این کمیته شکل گرفت تا برای تمام فعالیتهای تیمهای ملی را در حال و آینده در این کمیته تصمیم گیری شده و به واسطه آن فوتبال ایران را به جایگاه خوبی برسانیم.
وی افزود: باید در خصوص مسائل فنی بحث و تبادل نظر شود تا با نظرات مشورتی که فدراسیون آن را اجرا میکند بتوان شاهد موفقیت فوتبال ایران بود.
کفاشیان به اعضای تشکیل دهنده کمیته فنی فدارسیون فوتبال اشاره کرد و اظهارداشت: کمیته فنی با حضور اعضای کمیتههای آموزش، جوانان و پزشکی (3 نفر)، سرمربی تیمهای بزرگسالان، جوانان و امید، مربیان لیگ برتری (2 نفر)، یک مربی از دسته یک، یک ورزشکار و همچنین 2 کارشناس تشکیل شده است. من معتقدم اینها سرمایههای فوتبال ایران هستند. ضمن اینکه کریم باقری با موافقت هیئت رئیسه از جلسات آتی در این کمیته حضور خواهد داشت.
رئیس فدارسیون فوتبال تصریح کرد: باید در قالب جلسههای کمیته فنی برنامههای تیم ملی به گونهای تنظیم شود که در کنار توجه به مسابقات باشگاهی و جلوگیری از آسیب دیدن آنها، تیم ملی هم بتواند به خواستههای خود برسد.
کفاشان با اشاره به اینکه برنامههای تقویمی باید در کمیته فنی بررسی شوند، یادآور شد: بررسی گزارش کار مربیان تیمهای ملی یکی دیگر از فعالیتهایی است که باید در کمیته فنی انجام شود. در این راستا اگر نیازی به حضور دیگر کارشناسان احساس شود بی شک از آنها دعوت خواهیم کرد.
تاکید بر لزوم برقراری ارتباط قوی میان باشگاهها و تیمهای ملی
فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ضمن استقبال از تشکیل کمیته فنی در این فدراسیون گفت: باید تعامل خوبی میان باشگاهها و تیمهای ملی به وجود بیاید. همچنین باید به گونهای برنامهریزی شده و ارتباطها تقویب شود که باشگاهها و تیمهای ملی از این ارتباط تنگاتنگ استفاده کنند.
کمیته فنی همفکری مناسبی به فوتبال ایران ارائه میدهد
محمود یاوری یکی دیگر از شرکت کنندگان در نخستین جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال بود. وی در نشست امروز ضمن تاکید بر تعامل باشگاهها و تیمهای ملی، خواستار برنامهریزی دقیق مسئولان تیمهای ملی در مورد چگونگی دعوت از بازیکنان شد.
یاوری گفت: دعوت از بازیکنان باید به گونهای باشد که به باشگاهها لطمه نزده و در عین حال فوتبال ملی ایران بتواند از آنها بهرهمند شود. باشگاهها باید بدانند که دعوت از بازیکنان آنها به تیم ملی یک افتخار برای آنها محسوب میشود. ضمن اینکه این یک فرصت برای آنها و هم برای افزایش بیلان کاری باشگاههاست.
این اول راه است
مرتضی محصص، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال نیز در نخستین نشست کمیته فنی این فدراسیون اظهارداشت: تا آنجاکه حضور ذهن دارم برای اولینبار است که فدراسیون فوتبال اقدام به تشکیل کمیته فنی با کیفیت بالا کرده است.
وی افزود: ارتقا سطح علمی و فنی مربیان به خصوص مربیان باشگاهها و در سطح تیمهای ملی باید یکی از وظایف کمیته فنی تلقی شود. البته در کمیته آموزش فعالیتهای زیادی در این زمینه انجام شده اما در ابتدای راه هستیم و باید بیشتر تلاش کنیم. به این واسطه میتوان علاوه بر آموزش مربیان، مدرسان خوبی را آموزش داده و تربیت کنیم. به گونهای که بتوان در مجامع بینالمللی هم از آنها استفاده کنیم.
رسالت کمیته فنی ارتقا فوتبال است
بیژن ذوالفقارنسب با حضور در نشست اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ضمن بیان اینکه تیم ملی زیر 17 سال میتواند الگویی برای همه ردههای تیمهای ملی باشد، گفت: بهتر است شرح وظایف برای تک تک اعضای کمیته مشخص شود. باید کارگروههای متعدد و کاربردی ایجاد کنیم، به گونهای که در همه آنها به اصل برنامهریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مدنظر قرار گیرد. نباید از یاد ببریم که رسالت اصلی کمیته فنی ارتقا سطح کیفی فوتبال در ایران است.
تجربه کمیته فنی بالاتر از 300 سال است
مهدی تاج، رئیس کمیته تیمهای ملی نیز در نشست امروز کمیته فنی گفت: باید برای کلیه تیمها برنامهریزی شود. ایجاد پلهای ارتباطی بین مربیان و تیمهای ملی باعث میشود تا شرایط خوبی برای تیمهای ملی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: ارائه تجربیات مربیان حاضر در این کمیته به سایر تیمهای ملی در خصوص حضور فعال در اردوهای برون مرزی می تواند کمک حال ما برای رسیدن به اهداف باشد چراکه تجربه کاری جمع حاضر در کمیته فنی بالاتر از 300 سال است.
باید صبر داشت و برای موفقیت فوتبال سرمایه گذاری کرد
افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان نیز اعلام کرد: اگر میخواهیم فوتبال پیشرفت کند باید صبر داشت و سرمایهگذاری کرد. ما نیاز به برنامهریزی داریم که این کمیته باید آنها را به طور دقیق بررسی کند. چرا که مادر سطح پایه تیمهایی مثل تیم دوستی مهر و محمدی داریم اما در فوتبال بزرگسالان مانند آنها رشد نداشتهایم.
قطبی در خصوص دعوت از 30 بازیکن به تیم ملی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری 4 بازی در 30 روز نیازمند این تعداد بازیکن بودیم.
همچنین در ادامه جلسه امروز کمیته فنی فدارسیون فوتبال پیروانی گزارش کاملی از تمام فعالیتهای انجام شده در تیم امید از ابتدا تاکنون ارائه کرد و بر استعدادیابی بازیکنان در استانها، تعامل باشگاهها با تیمهای ملی تاکید کرد.
کار در جام جهانی بسیار سخت است
علی دوستیمهر که با تیم نوجوانان به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان صعود کرد، گفت: امیدوارم با تشکیل این کمیته بتوان شاهد رشد و موفقیت تیمهای ملی فوتبال در میادین مختلف بود. من با برنامهریزی کامل در تیم نوجوانان حضور داشتم و تمام تلاشم را بکار گرفتم تا تیم خوبی را به مسابقات اعزام کنم. از این پس هم با آمادگی کامل قصد دارم مانند گذشته تیم خود را تقویت کنم.
کمیته فنی فدارسیون فوتبال رسالت جهانی دارد
هاشمیان گفت:پس از تشکیل کمیته فنی، کلیه محورهای کمیته فنی فیفا را مطالعه کردم. ارتقا فوتبال جهان رسالت کمیته فنی فیفاست. کمیته فنی ایران هم باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد.
وی افزود: مسایل پزشکی و روانشناسی و تغذیه را به طور جدی در دستور کاری تیمها و باشگاهها قرار دادهایم. با توجه به اینکه بازیکنان فقط یک هفته در اختیار تیمهای ملی هستند، باشگاهها باید در این مورد دقیقتر برنامههای خود اجرا کنند.
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