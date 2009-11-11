تشکیل اولین نشست کمیته فنی فوتبال/ هدف موفقیت فوتبال ایران در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان، مهدی تاج (رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال)، مرتضی محصص، فریدون معینی، بیژن ذوالفقارنسب، علی دوستی مهر، افشین قطبی، غلامحسین پیروانی، محمود یاوری، احمد هاشمیان، حسینی و هومن افاضلی شرکت کنندکان در این نشست بودند.

سرمایه‎های فوتبال ایران در "کمیته فنی" حضور دارند

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در جریان اولین نشست اعضای کمیته فنی این فدراسیون گفت: با توجه به اینکه جایگاه خاصی برای تشکیل کمیته فنی در فوتبال کشور احساس می‎شد، این کمیته شکل گرفت تا برای تمام فعالیت‌های تیم‌های ملی را در حال و آینده در این کمیته تصمیم گیری شده و به واسطه آن فوتبال ایران را به جایگاه خوبی برسانیم.

وی افزود: باید در خصوص مسائل فنی بحث و تبادل نظر شود تا با نظرات مشورتی که فدراسیون آن را اجرا می‎کند بتوان شاهد موفقیت فوتبال ایران بود.

کفاشیان به اعضای تشکیل دهنده کمیته فنی فدارسیون فوتبال اشاره کرد و اظهارداشت: کمیته فنی با حضور اعضای کمیته‎های آموزش، جوانان و پزشکی (3 نفر)، سرمربی تیم‎های بزرگسالان، جوانان و امید، مربیان لیگ برتری (2 نفر)، یک مربی از دسته یک، یک ورزشکار و همچنین 2 کارشناس تشکیل شده است. من معتقدم اینها سرمایه‌های فوتبال ایران هستند. ضمن‎ اینکه کریم باقری با موافقت هیئت رئیسه از جلسات آتی در این کمیته حضور خواهد داشت.

رئیس فدارسیون فوتبال تصریح کرد: باید در قالب جلسه‌های کمیته فنی برنامه‌های تیم ملی به گونه‌ای تنظیم شود که در کنار توجه به مسابقات باشگاهی و جلوگیری از آسیب دیدن آنها، تیم ملی هم بتواند به خواسته‌های خود برسد.

کفاشان با اشاره به اینکه برنامه‎های تقویمی باید در کمیته فنی بررسی شوند، یادآور شد: بررسی گزارش کار مربیان تیم‎های ملی یکی دیگر از فعالیت‎هایی است که باید در کمیته فنی انجام شود. در این راستا اگر نیازی به حضور دیگر کارشناسان احساس شود بی شک از آنها دعوت خواهیم کرد.

تاکید بر لزوم برقراری ارتباط قوی میان باشگاه‎ها و تیم‏های ملی

فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ضمن استقبال از تشکیل کمیته فنی در این فدراسیون گفت: باید تعامل خوبی میان باشگاه‌ها و تیم‌های ملی به وجود بیاید. همچنین باید به گونه‎ای برنامه‎ریزی شده و ارتباط‌ها تقویب شود که باشگاه‎ها و تیم‌های ملی از این ارتباط تنگاتنگ استفاده کنند.

کمیته فنی همفکری مناسبی به فوتبال ایران ارائه می‎دهد

محمود یاوری یکی دیگر از شرکت کنندگان در نخستین جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال بود. وی در نشست امروز ضمن تاکید بر تعامل باشگاه‌ها و تیم‎های ملی، خواستار برنامه‎ریزی دقیق مسئولان تیم‌های ملی در مورد چگونگی دعوت از بازیکنان شد.

یاوری گفت: دعوت از بازیکنان باید به گونه‎ای باشد که به باشگاه‎ها لطمه نزده و در عین حال فوتبال ملی ایران بتواند از آنها بهره‎مند شود. باشگاه‌ها باید بدانند که دعوت از بازیکنان آنها به تیم ملی یک افتخار برای آنها محسوب می‎شود. ضمن اینکه این یک فرصت برای آنها و هم برای افزایش بیلان کاری باشگاه‌هاست.

این اول راه است

مرتضی محصص، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال نیز در نخستین نشست کمیته فنی این فدراسیون اظهارداشت: تا آنجاکه حضور ذهن دارم برای اولین‎بار است که فدراسیون فوتبال اقدام به تشکیل کمیته فنی با کیفیت بالا کرده است.

وی افزود: ارتقا سطح علمی و فنی مربیان به خصوص مربیان باشگاه‌ها و در سطح تیم‌های ملی باید یکی از وظایف کمیته فنی تلقی شود. البته در کمیته آموزش فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده اما در ابتدای راه هستیم و باید بیشتر تلاش کنیم. به این واسطه می‎توان علاوه بر آموزش مربیان، مدرسان خوبی را آموزش داده و تربیت کنیم. به گونه‎ای که بتوان در مجامع بین‎المللی هم از آنها استفاده کنیم.

رسالت کمیته فنی ارتقا فوتبال است

بیژن ذوالفقارنسب با حضور در نشست اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ضمن بیان اینکه تیم ملی زیر 17 سال می‎تواند الگویی برای همه رده‎های تیم‎های ملی باشد، گفت: بهتر است شرح وظایف برای تک تک اعضای کمیته مشخص شود. باید کارگروه‎های متعدد و کاربردی ایجاد کنیم، به گونه‎ای که در همه آنها به اصل برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مدنظر قرار گیرد. نباید از یاد ببریم که رسالت اصلی کمیته فنی ارتقا سطح کیفی فوتبال در ایران است.

تجربه کمیته فنی بالاتر از 300 سال است

مهدی تاج، رئیس کمیته تیم‎های ملی نیز در نشست امروز کمیته فنی گفت: باید برای کلیه تیم‎ها برنامه‎ریزی شود. ایجاد پل‎های ارتباطی بین مربیان و تیم‎های ملی باعث می‎شود تا شرایط خوبی برای تیم‎های ملی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: ارائه تجربیات مربیان حاضر در این کمیته به سایر تیم‎های ملی در خصوص حضور فعال در اردوهای برون مرزی می تواند کمک حال ما برای رسیدن به اهداف باشد چراکه تجربه کاری جمع حاضر در کمیته فنی بالاتر از 300 سال است.

باید صبر داشت و برای موفقیت فوتبال سرمایه گذاری کرد

افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان نیز اعلام کرد: اگر می‎خواهیم فوتبال پیشرفت کند باید صبر داشت و سرمایه‎گذاری کرد. ما نیاز به برنامه‎ریزی داریم که این کمیته باید آنها را به طور دقیق بررسی کند. چرا که مادر سطح پایه تیم‌هایی مثل تیم دوستی مهر و محمدی داریم اما در فوتبال بزرگسالان مانند آنها رشد نداشته‎ایم.

قطبی در خصوص دعوت از 30 بازیکن به تیم ملی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری 4 بازی در 30 روز نیازمند این تعداد بازیکن بودیم.

همچنین در ادامه جلسه امروز کمیته فنی فدارسیون فوتبال پیروانی گزارش کاملی از تمام فعالیت‌های انجام شده در تیم امید از ابتدا تاکنون ارائه کرد و بر استعدادیابی بازیکنان در استان‎ها، تعامل باشگاه‎ها با تیم‎های ملی تاکید کرد.

کار در جام جهانی بسیار سخت است

علی دوستی‎مهر که با تیم نوجوانان به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‏های قهرمانی جهان صعود کرد، گفت: امیدوارم با تشکیل این کمیته بتوان شاهد رشد و موفقیت تیم‌های ملی فوتبال در میادین مختلف بود. من با برنامه‎ریزی کامل در تیم نوجوانان حضور داشتم و تمام تلاشم را بکار گرفتم تا تیم خوبی را به مسابقات اعزام کنم. از این پس هم با آمادگی کامل قصد دارم مانند گذشته تیم خود را تقویت کنم.

کمیته فنی فدارسیون فوتبال رسالت جهانی دارد

هاشمیان گفت:پس از تشکیل کمیته فنی، کلیه محورهای کمیته فنی فیفا را مطالعه کردم. ارتقا فوتبال جهان رسالت کمیته فنی فیفاست. کمیته فنی ایران هم باید به این موضوع توجه ویژه‎ای داشته باشد.

وی افزود: مسایل پزشکی و روانشناسی و تغذیه را به طور جدی در دستور کاری تیم‌ها و باشگاه‌ها قرار داده‎ایم. با توجه به اینکه بازیکنان فقط یک هفته در اختیار تیم‌های ملی هستند، باشگاه‏ها باید در این مورد دقیق‎تر برنامه‎های خود اجرا کنند.