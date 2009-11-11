به گزارش خبرگزاری مهر، سینما تئاتر بهاران پس از بازسازی کامل، به عنوان مجهزترین و مدرنترین سینماهای تهران و مجموعه چندمنظوره برای نمایش فیلم، روی صحنه بردن نمایش و برگزاری همایش‌های گوناگون در خدمت اهالی منطقه 17 درآمده است.

برای ساختن این سالن از مرغوبترین مصالح خارجی استفاده شده است. علاوه بر آن، همه 550 صندلی سالن ضد حریق است و به صورت ویژه از خارج خریده شده است. سیستم صدای سالن امکان پخش صدا به دو صورت دالبی سراوند و معمولی را دارد.

برای بازسازی این سالن، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه شده و به عنوان مدرنترین سینمای پایتخت در این منطقه جنوبی شهر به بهره‌برداری رسیده است.