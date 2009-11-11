سرانه نشریات دانشجویی استان مرکزی کمتر از یک نشریه است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک غلامرضا فتح آبادی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اراک با اشاره به اینکه در کلیه مراکز دانشگاهی این استان تنها 72 نشریه دانشگاهی منتشر می شود، افزود: سرانه این تعداد نشریه به ازای هر هزار نفر جمعیت دانشجویی استان برابر 57 درصد است.

وی اظهار داشت: تعداد پنج هزار و835 نشریه در مراکز آموزش عالی استان مرکزی توزیع و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

وی تعداد کل دانشجویان استان را 125 هزار و 181 نفر عنوان کرد و گفت: این دانشجویان در 12 مرکز دولتی، 13 مرکز پیام نور، 16 مرکز علمی کاربردی، 16 مرکز آزاد اسلامی و هشت مرکز غیرانتفاعی در حال تحصیل هستند.

فتح آبادی با بیان اینکه از 29 شهر استان نیز در 19 شهر دانشگاه مستقر است، اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که دسترسی به مراکز آموزش عالی برای تمامی ساکنین شهرها و روستاهای استان به خوبی مهیاست و تمامی ساکنین شهر و روستای استان حداکثر با فاصله کمتر از 30 کیلومتر به یک یا چند مرکز آموزش عالی دسترسی دارند.

وی اظهار داشت: 76 درصد از کل دانشجویان استان و تنها پنج درصد از کل دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

فتح آبادی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه ادامه داد: نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 24- 18 سال تا پایان برنامه باید 30 درصد باشد که بررسیها نشان می دهد این نسبت در مراکز آموزش عالی استان به جمعیت 24-18 استان 52 درصد است.