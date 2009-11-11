برپایی اتاق مشاوره آنفلوآنزای خوکی در پایگاه مدیریت بحران پارک لاله

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تعیین این محل 10 خط تلفن نیز برای تسهیل در تماس شهروندان علاقمند به مشاوره در این زمینه پیش‌بینی شده است.

برگزاری جلسات کمیته تخصصی بهداشت و درمان ستاد مدیریت بحران شهر تهران با حضور معاونت سلامت وزارت بهداشت، برگزاری جلسه در محل سازمان به منظور پیگیری‌های مربوطه با حضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی و نمایندگان سایر اعضاء به همراه برگزاری جلسات با معاون سلامت دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران و دبیر کمیته بهداشت درمان در ستاد مدیریت بحران شهر تهران از دیگر اقدامات انجام گرفته در زمینه پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری همه‌گیر آنفلوآنزای خوکی از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.

انتخاب پیمانکار برای نصب سانترال و خطوط تلفن ارتباط مردمی و همچنین ساخت پانل‌ها، شرکت در جلسه کمیسیون سلامت شهرداری تهران و قرار دادن مقاله مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در پرتال سازمان از دیگر اقدامات انجام گرفته در این زمینه است.