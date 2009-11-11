20 هزار کنتور مکانیکی در استان مرکزی تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا کریم بخش بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: با توجه به تخصیص اعتبار ویژه برای تعویض کنتورهای مکانیکی از سوی وزارت نیرو، شرکت توزیع برق استان به تعویض حدود 20 هزار کنتور از کنتورهای موجود بدون دریافت هزینه از مشترک انجام می دهد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اولویت برای مشترکان کنتور تعویض می شود و اکثر کنتورها برای مشترکان پرمصرف و کنتورهای پنج آمپری فرسوده تعویض می شود.

وی بیان کرد: کنتورهای دیجیتالی از دقت بالایی برخوردار بوده و در همین راستا بروشورهایی نیز به منظور آشنایی هرچه بیشتر مشترکان با نحوه کار کنتورهای مذکور تهیه و در اختیار مشترکان قرار داده شده است.

کریم بخش محاسبه نرخ تعرفه کنتورها را در سه حالت عنوان کرد و گفت: از اوایل صبح به مدت 12 ساعت به عنوان ساعات معمولی (میان باری)، چهار ساعت بعدی آن ساعات اوج بار با حدود 2.5 برابر نرخ ساعت میان باری و هشت ساعت پس از آن (نیمه شب تا اوایل صبح روز بعد) به عنوان ساعت کم باری با یک چهارم نرخ ساعت میان باری محاسبه می شود.

وی قیمت برق را عامل مهمی در اقتصاد کشور که عرضه و تقاضا را متعادل می سازد دانست و افزود: هم اکنون انرژی برق با یارانه بالایی به مشترکان عرضه می شود و تغییر قیمت در ساعتهای مختلف در مصرف برق تاثیرگذار است.