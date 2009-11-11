به گزارش خبرگزاری مهر، این ترجمه به علت برخورداری از چند ویژگی نسبت به ترجمه‌های انجام یافته پیشین مزیتهای ارزنده‌ای دارد که از جمله می‌توان به روانی الفاظ و قابلیت فهم آن برای مخاطبان مختلف با سطوح تحصیلی متفاوت اشاره کرد. با این حال در این ترجمه سعی شده تا حد امکان از قداست معنا و شکل آیات حراست به عمل آید.

بهره‌گیری از الگوهای جدید دستور زبان انگلیسی و استفاده از عبارات کوتاه برای تفهیم کلمه‌هایی که معادل هم‌وزن در انگلیسی ندارند از دیگر ویژگیهای این ترجمه است.

همچنین در این ترجمه برای کمک به خوانندگانی که با مفاهیم اسلامی آشنایی کمتری دارند برخی واژه‌های دشوار و یا آیاتی که نیاز به شرح بیشتری دارند در پاورقی توضیح داده شده است. این ترجمه از فهرست واره نیز برخوردار است.

این ترجمه توسط دکتر گوهری استاد ایرانی مقیم آکسفورد انگلستان انجام گرفته و با مساعدت این رایزنی فرهنگی چاپ و آماده انتشار گردیده است.