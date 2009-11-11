هیچ یک از ظرفیتهای گردشگری استان زنجان بالفعل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در آغاز تور دو روزه گردشگری خبرنگاران استانی و ملی در استان زنجان افزود: سیاست دولت این است که با بسترسازی مناسب، زمینه ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در گردشگری آماده کند، البته این امر مستلزم این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی توجیه داشته باشد و تسهیلاتی به این سرمایه گذاران اختصاص یاید.

وی ادامه داد: زنجان می تواند در زمینه خدمات، محل تفریح و تفرج گردشگران مختلف باشد زیرا وجود آزادراه زنجان - قزوین، به عنوان مطمئن ترین و امن ترین راه ارتباطی، تردد به استان را بسیار هموار کرده است.

وی نزدیکی زنجان را به پایتخت از دیگر مزیتهای استان زنجان عنوان کرد و افزود: منطقه طارم به عنوان هندوستان ایران، بیش از 70 نوع محصول باغی و زراعی دارد و به جهت آب و هوایی و عبور رودخانه قزل اوزن، برکات ویژه ای در این منطقه واقع شده است که شاخصه مهم این منطقه، زیتون آن است که شهرت جهانی دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در دولت نهم میزان کشت زیتون به 13 هزار و 500 هکتار و برداشت 28 هزار تن رسیده است، افزود: دولت رویکرد جدیدی را در کشاورزی طارم مورد توجه قرار داده است تا این رقم به 30 هزار تن برسد.

رئوفی نژاد ادامه داد: درحال حاضر گردشگری به عنوان یک صنعت مطرح است و در این راستا دولت برنامه های وسیع و موثری را انجام داده است و دولت نیز جهت استفاده از این ظرفیتها، تنوع گردشگری را برای جذب توریست در برنامه های خود قرار داده است.

رئوفی نژاد یکی از دلایل عدم رونق گردشگری در کشور را عدم وجود امکانات اسکان دانست و گفت: در سالهای گذشته دولت در زمینه هتل سازی کارهای خوبی انجام داده است و در زنجان نیز چندین نقطه برای احداث هتل در نظر گرفته شده و به دنبال سرمایه گذار جهت مشارکت در این طرح ها هستیم.

وی افزود: از دیگر مشکلات گردشگری، عدم وجود اماکن خدماتی بین راهی در طول مسیرها و محورهای با پتانسیل گردشگری است و باید در این زمینه کارهای اساسی تری انجام گیرد.

استاندار زنجان ادامه داد: هم اکنون شاهد بوروکراسی اداری در بخش های مختلف هستیم که باعث فرار بخش خصوصی می شود، به گونه ای که طرح هایی که به بانکها جهت استفاده از تسهیلات معرفی می شوند، برگشت می خورند و این توجه به بخش خصوصی اثر چندانی بر بخشهای مختلف نمی گذارد به همین دلیل باید جهت استفاده بهینه از ظرفیت های مختلف، به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشیم، در غیر این صورت اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد.

وی گفت: در بخش گردشگری، استان آماده یک جهش مناسب است و اگر موانعی را که در کل کشور مطرح است و اختصاص به استان ندارد، رفع شوند، ظرفیتهای استان به خوبی شناسایی خواهد شد.