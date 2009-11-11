معارفه سه فرماندار جدید لرستان در 24 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پس از معارفه سرپرست جدید فرمانداری دلفان در عصر روز گذشته سرپرست فرمانداریهای پلدختر و بروجرد نیز صبح چهارشنبه با حضور استاندار لرستان معارفه شدند.

بنابراین گزارش پس از برکناری "مرتضی ولی پوری" معاون وی در فرمانداری دلفان به عنوان سرپرست جدید فرمانداری انتخاب شد تا از این پس "حجت نصیری پور" به عنوان سرپرست فرمانداری دلفان شناخته شود.

همچنین در مراسمی که با حضور استاندار لرستان، امام جمعه شهرستان پلدختر و دیگر مسئولان شهرستانی در محل فرمانداری پلدختر برگزار شد علاوه بر تودیع شهروز یوسفی فر فرماندار قبلی پلدختر که چند ماه پیش استعفا داده بود از زحمات حسین علی دهقان، سرپرست فرمانداری پلدختر نیز در این مدت تجلیل و "فریدون رشیدی" به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

از سوی دیگر در شورای اداری شهرستان بروجرد که صبح امروز با حضور استاندار لرستان، امام جمعه بروجرد و دیگر مدیران شهرستانی برگزار شد از زحمات "محمد علی توحیدی" فرماندار بازنشسته بروجرد تقدیر شد تا "رضا آریایی" به عنوان سرپرست جدید فرمانداری ویژه بروجرد معرفی شود.

آریایی پیش از این به عنوان مدیر کل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان فعالیت می کرده است.