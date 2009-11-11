نخستین هم اندیشی تعزیه خوانان در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سینا دلشادی بعداز ظهر چهارشنبه در این هم اندیشی، استان مرکزی و شهر اراک را مهد تعزیه خواند و گفت: تعزیه های بازار اراک همواره در تاریخ اراک نقش بسزایی داشته است که در حال حاضر باید از این پتانسیل به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه رسالت نهادینه کردن فرهنگ حسینی به عهده شبیه خوانان است، افزود: برای زنده نگه داشتن اسلام و احیای قرآن در ماه محرم، شبیه خوان به عنوان احیاگر مکتب حسینی باید نقش خود را به نحو احسن ایفا کنید تا این امر تحقق یابد.

وی با تاکید بر اینکه کسی که خود را محب و دوستدار اهل بیت می‌ داند، باید سعی کند که خود را همرنگ محبوب کند، اظهار داشت: کسانی که داعیه دار زنده نگه داشتن فرهنگ حسینی و ترویج پیام عاشورا هستند اگر رنگ و بوی محبوب را نگیرند نه تنها به احیای ارزشها نپرداخته اند بلکه یک اتفاق ضد ارزشی انجام داده اند.

رئیس حوزه هنری در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون نماز و جایگاه آن در فرهنگ حسینی افزود: اقامه نماز اولین هدف قیام حسین (ع) بود که ترویج این هدف با نصب پوستر و شعارهای مختلف تحقق نمی یابد.

وی بیان کرد: تربیت نمازگزار می تواند موجب ترویج این فرهنگ شود که در این زمینه باید حتی عزاداری ها هنگام اذان تعطیل شود زیرا در این وقت است که جامعه ما جامعه قرآنی خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر استفاده از نسخ صحیح و سازگار با فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: استفاده از الفاظ و کلماتی که با ساحت قدسی اهل بیت به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) سنخیت ندارد باید حذف شود و شاعران و شبیه خوانان باید به اصلاح این نسخ بپردازند و از هرگونه اغراق در مورد شخصیت والای امام حسین (ع) پرهیز کنند.

کارشناس و پژوهشگر و کارگردان تعزیه نیز در این مراسم گفت: در گذشته های دور مردم برای بزرگداشت قهرمانان ملی و اساطیری، مجالسی را برپا می ‌کردند و کسانی نیز بوده ‌اند که سرودها و داستان‌هایی را برای مردم روایت می ‌کردند که بعد از اسلام نیز از همین شیوه برای امام سوم خود عزاداری می ‌کردند و از دل همین عزاداری ها تعزیه به وجود آمد.

اسماعیل مجللی افزود: در دوران پهلوی اول که با مخالفت عزاداری و شبیه خوانی روبرو بود تعزیه خوانی از دست دولت و طبقه اشراف خارج و به روستاها کشانده شد و خود مردم به عنوان متولی اصلی تعزیه اقدام به برگزاری تعزیه کردند.

وی بیان کرد: همچنین در شهرهای بزرگ نیز در بیشتر مواقع به دلیل ممنوعیت با این موضوع، تعزیه ها به صورت انجمنی یعنی اجرای تعزیه بدون پوشیدن لباس های مخصوص تعزیه و هیچگونه حرکت نمایشی اجرا می شد.