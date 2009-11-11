ستاد بحران آب در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد عصر چهارشنبه در نشست مسئولان قضایی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان اظهار داشت: وضعیت آب استان نابسامان است که در اثر بی توجهی در گذشته رخ داده است و ما وارث این بی توجهی هستیم که باید برای رهایی از این وضعیت اقدام موثر انجام دهیم.

وی تشکیل ستاد بحران آب در شورای تامین استان را یادآور شد و گفت: اکنون به علت برداشتهای بی رویه و غیر اصولی از سفره های آب زیر زمینی کمیت و کیفیت آب در کرمان رو به افول است.

موحد تعدی از قانون توسط هر کس و هر نهاد را موجب برخورد قانونی دانست و گفت: دستگاه قضایی استان با هرگونه تعدی از حقوق بیت المال حتی از طرف دستگاه های دولتی به شدت مقابله خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پاره ای از مشکلات کشاورزان و مسئولان آب استان برای رسیدن به یک راه حل درست و قانونی در آینده نزدیک با حضور طرفین به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

رئیس کل دادگستری کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از اهداف اصلی نظام و چشم انداز بیست ساله است و ما نیز در چارچوب قانون از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.

حجت الاسلام محمد علی توکلی تصریح کرد: در همین راستا با رعایت قوانین و مصالح عمومی همواره از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد.

وی پرداختن به معضلات مالی و اقتصادی استان را در حوزه های مختلف از برنامه های دادگستری استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در این خصوص ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در راستای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی متناسب با موازین و راهکارهای قضایی همسو با دستگاه های اجرایی اقدام خواهیم کرد.