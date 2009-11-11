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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

ستاد بحران آب در کرمان تشکیل شد

ستاد بحران آب در کرمان تشکیل شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان کرمان با اشاره به تشکیل ستاد بحران آب در استان گفت: استان کرمان به دلیل برداشتهای بی رویه از سفره های آب زیرزمینی با بحران آب مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد عصر چهارشنبه در نشست مسئولان قضایی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان اظهار داشت: وضعیت آب استان نابسامان است که در اثر بی توجهی در گذشته رخ داده است و ما وارث این بی توجهی هستیم که باید برای رهایی از این وضعیت اقدام موثر انجام دهیم.

وی تشکیل ستاد بحران آب در شورای تامین استان را یادآور شد و گفت: اکنون به علت برداشتهای بی رویه و غیر اصولی از سفره های آب زیر زمینی کمیت و کیفیت آب در کرمان رو به افول است.

موحد تعدی از قانون توسط هر کس و هر نهاد را موجب برخورد قانونی دانست و گفت: دستگاه قضایی استان با هرگونه تعدی از حقوق بیت المال حتی از طرف دستگاه های دولتی به شدت مقابله خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پاره ای از مشکلات کشاورزان و مسئولان آب استان برای رسیدن به یک راه حل درست و قانونی در آینده نزدیک با حضور طرفین به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

رئیس کل دادگستری کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از اهداف اصلی نظام و چشم انداز بیست ساله است و ما نیز در چارچوب قانون از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.

حجت الاسلام محمد علی توکلی تصریح کرد: در همین راستا با رعایت قوانین و مصالح عمومی همواره از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد.

وی پرداختن به معضلات مالی و اقتصادی استان را در حوزه های مختلف از برنامه های دادگستری استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در این خصوص ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در راستای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی متناسب با موازین و راهکارهای قضایی همسو با دستگاه های اجرایی اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 981556

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