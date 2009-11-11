ربانی و نیک فر از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز با برگزاری رقابت‌های پرش با نیزه و پرتاب وزنه پیگیری شد.

در مسابقات پرش با نیزه، محسن ربانی با رکورد 5 متر و 15 سانتی‎متر در مکان ششم جدول رده‏بندی قرار گرفت. ورزشکار کشورمان درحالی به این عنوان بسنده کرد که از میان 6 پرش خود تنها 2 پرش را بدون خطا انجام داد. همچنین رکورد شخصی ربانی 5 متر و 36 سانتی‏متر است. وی در دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی آسیا که در اردن برگزار شد با یک سانتی‎متر کمتر از این رکورد صاحب مدال طلا شد.

در ماده پرش با نیزه هجدهمین دوره رقابت‏های دوومیدانی قهرمانی آسیا دو نماینده از چین با رکورد 5 متر و 60 سانتی‏متر و 5 متر و 45 سانتی‏متر اول و دوم شدند. ضمن اینکه دونده ژاپنی نیز با 5 متر و 45 سانتی‎متر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین در بخش رقابت‏های پرتاب وزنه مردان که با حضور 15 ورزشکار برگزار شد، نماینده هند با 19 متر و 88 سانتی‎متر به عنوان نخست دست یافت. ورزشکارانی از چین‎تایپه (19 متر و 34 سانتی‎متر) و چین (19 متر و 15 سانتی‏متر) هم در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در این ماده امین نیک‌فر با رکورد 18 متر و 30 سانتی‎متر نتوانست عنوانی بهتر از هشتمی را به خود اختصاص دهد. نیک فر در سه حرکت نخست خود را به ترتیب با پرتاب‎های 18 متر و 30 سانتی‏متر، 18 متر و 28 سانتی‌متر (2 بار) انجام داد اما در 4 پرتاب بعدی مرتکب خطا شد.