ربانی و نیک فر از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز با برگزاری رقابتهای پرش با نیزه و پرتاب وزنه پیگیری شد.
در مسابقات پرش با نیزه، محسن ربانی با رکورد 5 متر و 15 سانتیمتر در مکان ششم جدول ردهبندی قرار گرفت. ورزشکار کشورمان درحالی به این عنوان بسنده کرد که از میان 6 پرش خود تنها 2 پرش را بدون خطا انجام داد. همچنین رکورد شخصی ربانی 5 متر و 36 سانتیمتر است. وی در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی آسیا که در اردن برگزار شد با یک سانتیمتر کمتر از این رکورد صاحب مدال طلا شد.
در ماده پرش با نیزه هجدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا دو نماینده از چین با رکورد 5 متر و 60 سانتیمتر و 5 متر و 45 سانتیمتر اول و دوم شدند. ضمن اینکه دونده ژاپنی نیز با 5 متر و 45 سانتیمتر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
همچنین در بخش رقابتهای پرتاب وزنه مردان که با حضور 15 ورزشکار برگزار شد، نماینده هند با 19 متر و 88 سانتیمتر به عنوان نخست دست یافت. ورزشکارانی از چینتایپه (19 متر و 34 سانتیمتر) و چین (19 متر و 15 سانتیمتر) هم در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در این ماده امین نیکفر با رکورد 18 متر و 30 سانتیمتر نتوانست عنوانی بهتر از هشتمی را به خود اختصاص دهد. نیک فر در سه حرکت نخست خود را به ترتیب با پرتابهای 18 متر و 30 سانتیمتر، 18 متر و 28 سانتیمتر (2 بار) انجام داد اما در 4 پرتاب بعدی مرتکب خطا شد.
نظر شما