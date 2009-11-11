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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۱

هفته سوم لیگ برتر والیبال/

ارومیه باز هم شکت خورد/ پیروزی دوباره شاگردان معدنی

ارومیه باز هم شکت خورد/ پیروزی دوباره شاگردان معدنی

سومین هفته رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور با پیروزی تیم‎های کاله، برق کرمان، داماش گیلان و گل گهرسیرجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز چهارشنبه در تهران تیم بانک کشاورزی با وجود پیروزی در گیم‎های دوم و چهارم در نهایت متحمل شکست مقابل کاله شد. تیم ارومیه که هفته گذشته در دیدار خانگی مغلوب پرسپولیس شده بود این هفته نیز به راحتی نتیجه را به برق کرمان واگذار کرد تا ثابت کند همچنان در اوضاع نابسامان به سر می‌برد.

اما شاگردان محمدرضا گلزار که برای دیدار با داماش راهی گیلان شده بودند بدون کسب حتی یک گیم زمین مسابقه را ترک کردند. شاگردان حسین معدنی در پایان این بازی سومین برد متوالی خود رابه دست آوردند. در سیرجان نیز تیم گل گهر با وجود اینکه دیدار خود را با شکست در گیم اول آغاز کرد در نهایت موفق شد حریف یزدی خود را با شکست بدرقه کند.

نتایج به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:

* بانک کشاورزی 2 - کاله آمل 3
(15 بر 25)، (25 بر 20)، (23 بر 25)، (25 بر 21) و (13 بر 15)

* برق کرمان 3 - ارومیه صفر
(25 بر 14)، (25 بر 14) و (25 بر 21)

* داماش گیلان 3- ارتعاشات صنعتی صفر
(25 بر 17)، (25 بر 21) و (25 بر 19)


* گل گهرسیرجان 3- سنگ آهن بافق یزد 2
(14 بر 25)، (21 بر 25)، (25 بر 17)، (24 بر 26) و (16 بر 14)

در چارچوب این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از دقایقی پیش تیم پرسپولیس در خانه والیبال مقابل سایپا صف‎آرایی کرد. در گنبد نیز دیدار دو تیم گنبد و پتروشیمی بندرامام در جریان است.

کد مطلب 981561

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