اعلام برنامه های جشنواره حکمت سینوی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این جشنواره که از تاریخ 20 تا 22 آبان ماه 1388 برپا میشود، علاوه بر اهدای جایزه بینالمللی بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، نشست علمی بوعلیسینا شناسی، طب سنتی، حکمت و فلسفه و معرفی سیدجمالالدین اسدآبادی در همدان برگزار میشود.
جشنواره حکمت سینوی قالب اجرایی برنامه اهدای جایزه بینالمللی بوعلیسینا است که به منظور بسترسازی شناخت و انتشار افکار و آثار حکیم هزارهها و دیگر عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، تعمیق و گسترش حوزههای علمی مرتبط با ابنسینا، تکریم و تشویق پژوهشگران و مراکز علمی و فرهنگی برای خلق آثار برجسته مربوط به مسائل و موضوعات مهم جامعه بشری و گرامیداشت فعالیتهای افراد و گروهها در زمینههای مورد نظر، برگزار میشود.
براین اساس عناوین نخستین دوره اهدای این جایزه شامل جایزه ابن سینا پژوهی برای فعالیتهای برجسته در شناخت، تعریف و تبیین مکتب سینوی، جایزه پزشکی بوعلی سینا برای فعالیتهای برجسته در پیشرفت پزشکی، جایزه فلسفی بوعلیسینا برای فعالیتهای برجسته در پیشرفت فلسفه اسلامی، جایزه هگمتانه بوعلی سینا برای فعالیتهای برجسته همبستگی ساز دانش و معنویت در ارتقای کیفیت زندگی و جایزه مفاخر بوعلی سینا برای فعالیتهای برجسته در معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است که این دوره به معرفی سیدجمالالدین اسدآبادی می پردازد.
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