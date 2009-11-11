  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

دستگاه قضایی آلمان اعلام کرد:

محکومیت قاتل مروه الشربینی به حبس ابد

محکومیت قاتل مروه الشربینی به حبس ابد

دستگاه قضایی آلمان امروز قاتل مروه الشربینی معروف به شهیده حجاب را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کردند قاتل مروه الشربینی بانوی مسلمان مصری از سوی دستگاه قضایی آلمان به حبس ابد محکوم شد.

پیش از این ،فرانک هاینریش دادستان دادگاه درسدن آلمان خواستار حبس ابد برای "الکس دابلیو" به جرم قتل وحشیانه این بانوی مسلمان مصری شده بود.

بانوی مصری که به شهیده حجاب معروف شده در اول جولای در جریان دادگاه رسیدگی به شکایتش در شهر درسدن مورد حمله جوان نژادپرست آلمانی قرار گرفته و به شهادت رسید.

کد مطلب 981565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها