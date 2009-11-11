محکومیت قاتل مروه الشربینی به حبس ابد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کردند قاتل مروه الشربینی بانوی مسلمان مصری از سوی دستگاه قضایی آلمان به حبس ابد محکوم شد.



پیش از این ،فرانک هاینریش دادستان دادگاه درسدن آلمان خواستار حبس ابد برای "الکس دابلیو" به جرم قتل وحشیانه این بانوی مسلمان مصری شده بود.



بانوی مصری که به شهیده حجاب معروف شده در اول جولای در جریان دادگاه رسیدگی به شکایتش در شهر درسدن مورد حمله جوان نژادپرست آلمانی قرار گرفته و به شهادت رسید.