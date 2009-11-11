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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

شاه حسینی:

بوعلی سینا در زندگی انسانها موجب تحولات ارزشمند شده است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا گفت: بوعلی سینا در ذهن و زندگی انسانها موجب تحولات و پیشرفتهای ارزشمند شده است و باید به جایگاه وی بیشتر پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، یوسف شاه حسینی در مراسم آغاز به کار جشنواره حکمت سینوی در همدان با بیان اینکه بوعلی‌سینا، میوه درخت تنومند و کهنسال فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است، اظهار داشت: بوعلی سینا زندگی خود را وقف تعالی دانش و اخلاق و سلامت بشریت کرده است.

شاه حسینی افزود: پس از گذشت بیش از هزار سال آثار و میراث بوعلی سینا همچنان از جمله منابع معنابخش زندگی و کانونهای گرم و روشنایی‌ بخش معرفت و معنویت افزاست.

وی ادامه داد: در حکمت سینوی هستی و معرفت به هم انطباق حاصل می ‌کنند و میان ایمان و علم هماهنگی برقرار است.

شاه حسینی گفت: در این حکمت دانش ورزی، واجد گوهر ارزشی است و ارزش مداری بر پایه دانش‌ ورزی استوار است.

این مسئول هدف نهایی از تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا را برانگیختن و درانداختن انگیزه‌های دریافت امروز این از ظرفیت گران سنگ حکمت سینوی و دیگر عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی عنوان کرد و گفت: بازخوانی تعالیم و اندیشیدن درباره تأملات، روحیه و شیوه نگرش بوعلی ‌سینا و به خدمت گرفتن میراث حکیم هزاره ‌ها و بهره‌ مندی از آموزه ‌ها و دستاوردهای علمی و فرهنگی نیز هدف از اعطای جایزه 100 هزار دلاری این جشنواره است.

رئیس بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا ادامه داد: این جشنواره بستری برای شناخت و انتشار آثار بوعلی ‌سینا در گستره جهانی، تشویق پژوهشگران و مراکز علمی و فرهنگی برای خلق آثار برجسته،‌ تعمیق و گسترش حوزه‌های علمی مرتبط با وی و پرداختن به اهم مسائل و موضوعات جامعه بشری است.

کد مطلب 981569

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