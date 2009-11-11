کاهش ارتباط چهره به چهره پلیس و مردم در دستور کار پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در سفر به استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز توسعه تجهیزات نیروی انتظامی در مناطق مختلف کشور چشمگیر بوده است به نحوی که در حال حاضر نیروی انتظامی در کشور در استفاده از فناوری روز، مقام نخست و در برخی موارد نسبت به سایر کشورها از وضعیت بهتر و مناسب ‌تری برخوردار است.

وی افزود: از جمله این تجهیزات می ‌توان به تکنولوژی بومی و جدیدی که در زمینه تشخیص هویت و تشخیص علمی جرم مورد استفاده قرار می‌ گیرد اشاره کرد که توسط جوانان کشورمان اختراع شده و روز گذشته نیز به بهره ‌برداری رسیده است.

این مسئول ادامه داد: در این راستا در حال حرکت به سمتی هستیم که بتوان با استفاده از تکنولوژی، مجرمان را حتی با چهره پوشیده نیز شناسایی کنیم.

رادان همچنین عنوان کرد: از رادارهای رازیت نیز به عنوان یکی از تجهیزات نظامی در مرزهای کشور می‌توان نام برد که از آن برای محافظت از مرزها استفاده می ‌شود.

وی بیان داشت: موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه حاضر شده و اولویت ما در حال حاضر مرزهای سیستان و بلوچستان و مرزهای شمال ‌غربی کشور است و امید می‌ رود با تامین بودجه، کار تجهیز مرزهای یاد شده به این رادار تا سه سال آینده به اتمام برسد.

رادان همچنین تجهیز جاده ‌های تهران، خراسان و مشهد مقدس به دوربینهای هوشمند را نیز یکی دیگر از افتخارات نیروی انتظامی در زمینه استفاده از تجهیزات و تکنولوژی عنوان کرد و اظهار داشت: این دوربینهای هوشمند قادر است در تمام ساعات شبانه ‌روز سرعت و خط سبقت متخلفان را شناسایی و ثبت کند که این اقدام ارتباط چهره به چهره پلیس با مردم که از برنامه‌های نیروی انتظامی است، را کاهش می‌ دهد.

وی اظهار امیدواری کرد که این دوربینها در سایر نقاط پرتردد کشورمان نیز تا سال آینده نصب شود و تمامی جاده ‌های کشور تحت پوشش این دوربینها قرار گیرند.

رادان با بیان اینکه بیشتر این تجهیزات و تکنولوژی‌ ها حاصل خلاقیت، دانش و غیرت جوانان ایرانی است، از جوانان خواست، در راستای اختراع تجهیزات و ادوات مورد نیاز نیروی انتظامی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نیروی انتظامی به دلیل ماموریتهای گسترده، پیچیده و متنوع نیاز به استفاده از تجهیزات روز دنیا دارد زیرا در غیر این‌ صورت در مواجه با جرائم و افراد متخلف دچار مشکل می‌ شود.