"قبله گاه هفتم" مهمان نگارخانه اشراق مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، 28 اثر خوشنویسی محسن دولتی، هنرمند برجسته خراسان رضوی در نمایشگاه خوشنویسی"قبله گاه هفتم" در نگارخانه اشراق مشهد به نمایش گذاشته شد.

این هنرمند آثار خوشنویسی خود را در قالبهای چلیپا و کتیبه در نگارخانه اشراق واقع در حوزه هنری خراسان رضوی در معرض دید علاقمندان به هنر خوشنویسی گذاشته است.

"قبله گاه هفتم" برگرفته از عرفان و معنویت شیعیان است که نماد قبله گاه هفتم در جهان، حرم مطر امام رضا (ع) است.

آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه شامل موضوعات مذهبی و اشعاری در وصف امام رضا(ع)، صلوات خاصه حضرت و اشعار شعرای نامی ایران است.