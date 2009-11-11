مهدی فضائلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس اوآنا در تهران گفت: یکی از ضعف‌هایی که به لحاظ رسانه‌ای در کشور ما وجود دارد ، بحث عدم حضور بین‌المللی رسانه‌های ما است و به همین خاطر معتقدم هر اقدامی از جمله میزبانی این اجلاس که به این حضور کمک کند ارزشمند و قابل تحسین است.

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس افزود: اجلاس اوآنا در درجه نخست باید بتواند با اتکاء به منافع مردم کشورهای عضو و در جهت حفظ و تقویت این منافع، انسجامی میان رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه به وجود بیاورد.

وی افزود: کمک به استقلال رسانه‌ای و تقویت جهتگیری‌هایی که قدرتمندان در آن نقش کمتری دارند از دیگر مواردی است که می‌توان از این اجلاس انتظار داشت. همچنین این اجلاس می‌تواند زمینه ارتباطات و اتصالات رسانه‌ای ما را در حوزه بین‌الملل تقویت کند.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان در عین حال "تحول‌آفرینی در جریان رسانه‌ای جهانی" را انتظاری نامعقول از این اجلاس ارزیابی کرد و گفت: طبیعتاً از چنین نشستی نمی‌توان انتظار تغییر و تحولات اساسی را در جریان رسانه‌ای جهان داشت چرا که ساختارهای رسانه‌ای دنیا به قدری پیچیده است که برگزاری چنین نشستی نمی‌تواند تحولی اساسی در آنها ایجاد کند و البته این انتظار هم معقول نیست.

این کارشناس ارشد رسانه افزود: باید تلاش کرد تا نهایت بهره‌برداری را از این نشست کرد و هر مقدار که مقدور شد در جهت منافع واقعی مردم آسیا و اقیانوسیه کار کرد و اگر این نتیجه میسر شود بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی یادآور شد: به هر حال هر کدام از رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای گرایش‌های فکری خاص و گاهاً متفاوتی هستند و به آسانی نمی توان همه را با هم روی یک محور متحد کرد. در واقع باید واقع‌بینانه به اجلاس اوآنا نگریست و معقولترین انتظار تداوم آن و تصحیح گرایشهای متضاد و جهتگیریهای غیرواقعی این رسانه‌هاست.

فضائلی همچنین برگزاری اجلاس اوآنا در تهران به میزبانی خبرگزاری مهر را اقدامی زمینه‌ساز جهت حضور موثر رسانه‌های داخلی به ویژه خبرگزاری‌ها در صحنه بین‌المللی دانست و با تقدیر از دست‌اندرکاران برپایی آن گفت: معتقدم اگر برنامه‌ریزی درستی در این باره صورت بگیرد می‌توان امیدوار بود این اجلاس در شناساندن رسانه‌های ایرانی به دنیا تاثیر بسزایی داشته باشد.

فضائلی از کارشناسان ارشد رسانه ای کشور است که فعالیت های موثر و ارزنده ای در مطبوعات کشور داشته و علاوه بر راه اندازی خبرگزاری فارس هم اکنون نیز عضو هیات منصفه مطبوعات است.