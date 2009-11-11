سومین جشنواره نقاشی استان قزوین با انتخاب آثار برتر بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسم اختتامیه که عصر سه شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از هنرمندان در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) برگزار شد ضمن انتخاب سه اثر برتر به پنج اثر نیز لوح تقدیر اهدا شد.

در این جشنواره 180 اثر با موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از میان آنها 55 اثر توسط هیئت داوران برای شرکت در جشنواره انتخاب شد و به مدت یک هفته در نگارخانه مهر قزوین در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

همچنین در پایان جشنواره مجید صابری نژاد، مجید کاظمی و اعظم گلزاری مقدم به عنوان منتخبان آثار شرکت کننده برگزیده شدند و جوایزی دریافت کردند.

همچنین ندا حسن نیا، الهه همایی، سمی تفرشی، علی شفیع آبادی و محمد کرمی پور به دلیل ارائه آثار قابل توجه مورد تقدیر قرار گرفتند.

شرکت کنندگان این جشنواره را هنرمندان جوان سنین 20 تا 25 سال تشکیل می دادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با تقدیر از حضور موفق و تاثیرگذار هنرمندان در این جشنواره گفت: جشنواره ها میدان ارائه آثار هنرمندان برای شکوفایی استعدادهاست و امیدواریم با تداوم برگزاری جشنواره ها انگیزه جوانان برای خلق آثار هنری ارزشمند بیشتر شود.

محمدحسین شفیعی ها با اشاره به استقبال خوب علاقمندان از نمایشگاه آثار ارائه شده است، افزود: آثار ارائه شده که با موضوع و تکنیک آزاد انتخاب شده بود موجب شد هنرمندان مختلف بتوانند بدون محدودیت موضوعی هنر خود را در قالب تابلوهای نقاشی ارائه کنند.

شفعی ها از نقاشی به عنوان هنری تاثیرگذار یاد کرد و گفت: وجود هنرمندان جوان مستعد در استان ایجاب می کند امکانات لازم را برای بروز استعدادهای علاقمندان بیش از گذشته در استان فراهم کنیم.