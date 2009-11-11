حضور 38 دانشمند فلسفه از 17 کشور جهان در جشنواره حکمت سینوی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، توکل دارایی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه این جشنواره افزود: اندیشمندانی از کشورهای بنگلادش، بوسنی، مجارستان، لبنان، نیجریه، ژاپن، آمریکا، آفریقای جنوبی، انگلیس، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، هند و آلمان در این جشنواره حضور دارند.

وی اضافه کرد: بیش از 60 نفر از اساتید فلسفه ایران نیز در این جشنواره حضور دارند و آخرین اندیشه‌های خود را در حوزه حکمت اسلامی و ابن‌سینا پژوهی ارائه می‌کنند.

دارایی گقت: صدها نفر از دانشجویان و علاقمندان به فلسفه و حکمت نیز در این جلسات شرکت خواهند کرد.

جشنواره حکمت سینوی از 20 تا 22 آبان ماه سال جاری در همدان برگزار شده و رئیس جمهور میهمان ویژه مراسم اختتامیه این جشنواره خواهد بود.