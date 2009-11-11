  1. استانها
  2. همدان
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

حضور 38 دانشمند فلسفه از 17 کشور جهان در جشنواره حکمت سینوی

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره حکمت سینوی گفت: در زمان برگزاری جشنواره حکمت سینوی در همدان 38 نفر از دانشمندان فلسفه از 17 کشور جهان در این جشنواره حضور پیدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، توکل دارایی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه این جشنواره افزود: اندیشمندانی از کشورهای بنگلادش، بوسنی، مجارستان، لبنان، نیجریه، ژاپن، آمریکا، آفریقای جنوبی، انگلیس، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، هند و آلمان در این جشنواره حضور دارند.

وی اضافه کرد: بیش از 60 نفر از اساتید فلسفه ایران نیز در این جشنواره حضور دارند و آخرین اندیشه‌های خود را در حوزه حکمت اسلامی و ابن‌سینا پژوهی ارائه می‌کنند.

دارایی گقت: صدها نفر از دانشجویان و علاقمندان به فلسفه و حکمت نیز در این جلسات شرکت خواهند کرد.

جشنواره حکمت سینوی از 20 تا 22 آبان ماه سال جاری در همدان برگزار شده و رئیس جمهور میهمان ویژه مراسم اختتامیه این جشنواره خواهد بود.

کد مطلب 981581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها