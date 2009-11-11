توقیف گذرنامه ، مجازات حجاج حامل مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسماعیل احمدی مقدم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای نیروی انتظامی در راستای برگزاری کنگره 23 هزار شهید استانهای خراسان در مجتمع فرهنگی آیه های مشهد ضمن توجه به طرح تشدید برخورد با حجاج حامل مواد مخدر افزود: با هماهنگی به عمل آمده در شورای حج و ستاد مبارزه با مواد مخدر و به منظور حفظ و حرمت و شان کشور و زائران، تصمیماتی مبنی بر عدم خروج زائران حامل مواد مخدر اتخاذ شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور ضمن اشاره به استفاده از تجهیزات الکترونیکی در این خصوص، بیان کرد: در صورت کشف هرگونه و به هراندازه مواد مخدر از خروج فرد حامل جلوگیری می شود و گذرنامه فرد مذکور سلب و پروازش لغو خواهد شد.

احمدی مقدم اظهار داشت: فرد معتاد در کشور ما بیمار تلقی می شود اما درعربستان این پدیده نوعی جرم به حساب می آید به گونه ای که در سال گذشته در کشور حدود هزار زائر در ایران و 160 زائر در عربستان در این خصوص دستگیر شده اند.

وی افزود: با توجه به تشدید خروج مواد مخدر از کشور در ایام حج تمتع، در حال حاضر آمار خاصی در دست نیست و ارائه آمار به پس از پایان یافتن این ایام موکول خواهد شد.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد را در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و بزه کاری ها موثر دانست و افزود: در جلسه مشترک ناجا و مسئولان قوه قضاییه به این امر مهم پرداخته خواهد شد تا حوزه ماموریتی پلیس در خصوص مبارزه با مجرمان و خلافکاران گسترده شود و زمینه ساز پشتوانه حمایت قانونی و برخورد جدی را فرآهم آورد.