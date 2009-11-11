به گزارش خبرنگار مهر، ضرغامی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه حیات نو مبنی بر یک طرفه بودن بخش‌های خبری و رعایت نکردن حقوق شهروندان توضیح داد: من همیشه تاکید کردم در گزارش‌ها هرگز آبروی طرف به خطر نیفتد، حتی چندی پیش گزارشی از مهاباد داشتیم که با فردی گفتگو شده بود که مشغول خرید لباس دست دوم بود. من نسبت به این گزارش تذکر دادم یا درقضیه انتقال خون یزد تحقیقاتی انجام دادیم که نتیجه آن ظرف چند روز آینده به دستم می‌ رسد.

وی در ادامه افزود: در جریانات سیاسی هم تلاش می‌کنیم آبروی کسی برده نشود. به عنوان مثال کشته شدن روح‌الامینی در تلویزیون نشان داده شد. البته ما برای مصاحبه با خانواده‌های حادثه دیده اقدامی کردیم، اما آنها حاضر به مصاحبه نشدند که البته این مسئله قابل درک است، چرا که ناراحت بودند.

رئیس سازمان صدا و سیما خاطرنشان ساخت: هر کاری قواعد خاص خودش را دارد. ما هم حرکت قانونی را منعکس می‌کنیم. وقتی عده‌ای مجوز رسمی برای راهپیمایی ندارند و شرکت می‌کنند، مسلماً برخی رسانه‌ها این موارد را نشان می‌دهند. من نمی ‌گویم دادن یا ندادن مجوز درست است یا نه؟ اما رسانه وقتی می‌خواهد مسائلی را طرح کند باید مواردی را در نظر بگیرد.

ضرغامی ادامه داد: مثلاً نیم ساعت بعد از بمب‌گذاری در حرم حضرت امام (ره) شبکه الجزیره گزارش این بمب‌گذاری را پخش کرد، اما ما با چند ساعت تاخیر روی آنتن فرستادیم، چرا که باید با دستگاه شورای امنیت هماهنگ می‌کردیم و همین مسئله چند ساعت زمان می‌برد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا در ارتباط با خطوط قرمز با خنده گفت: من هم خودم خطوط قرمز را نمی‌دانم.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سئوال دیگر ایسنا مبنی بر قانون احقاق حق توضیح داد: قانون احقاق حق همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. شخصاً معتقدم به کسی نباید ظلم شود، چرا که به لحاظ اعتقادی و سنتی پای همه ما را فرا می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه سیاست روز مبنی بر اینکه چرا شبکه دو هنوز کاملاً شبکه کودک نشده، توضیح داد: ما خودمان هنوز قصد نداریم این شبکه صد در صد شبکه کودک شود، اما طبق ماموریتی که به عهده دارد کار مناسبی در زمینه کودک تهیه می‌کند و مرکز صبا هم تولید انیمیشن را به عهده دارد.

ضرغامی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه در دوره پنج سال اول شما تاکید کرده بودید سازمان صدا و سیما وظیفه ندارد فیلم سینمایی بسازد، اما مشارکت حتماً خواهد داشت و این صحبت شما با کار اخیر سیمافیلم مغایرت دارد، چرا که این مرکز از کارگردانانی همچون مهرجویی دعوت کرده تا فیلم‌هایی مناسبتی بسازند و بعد از تبدیل به 35 در جشنواره فیلم فجر امسال شرکت کند؟ توضیح داد: همان طور که می‌دانید تهیه فیلم‌های 35 گران است و نیازمند اعتبار زیادی است. سازمان صدا و سیما همچنان پایبند به این مسئله است که نمی خواهد فیلم سینمایی تولید کند. البته من مخالف این مسئله نیستم که از دل مجموعه‌های فاخر یک فیلم سینمایی در آورده شود.

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: همچنین مخالف مباحث اکران فیلم‌ها هستم، چرا که دشواری‌های خودش را دارد. البته برخی مواقع عوامل تولید به مدیران اصرار دارند که بعد از تهیه فیلم روی 35 کشیده شود و مدیران هم با درخواست آنها مخالفت نمی‌ کنند. خیلی از فیلم‌هایی که به روش اچ دی تهیه می‌شود فروش خوبی هم دارند. مثل فیلم "اتوبوس شب" که با کمترین هزینه ساخته شده،اما به لحاظ کیفیت خیلی بالا بود یا فیلم شب به کارگردانی رسول صدرعاملی از تله فیلم‌هایی بود که ساخته شد و جایزه گرفت یا فیلم عباس رافعی.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر بازتعریف شبکه‌های تلویزیون در پنج سال دوم توضیح داد: مسلماً برنامه‌ها با ساختارهای جدید تداوم خواهد داشت و این طور نیست که وقتی یک شبکه تخصصی مثل قرآن راه‌اندازی شود، دیگر برنامه‌های قرآنی در شبکه‌های دیگر تولید نشود.