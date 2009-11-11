صدا و سیما تا سال 2014 به سیستمهای دیجیتال مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران در ارتباط با تعجیل در ساخته شدن مجموعه‌های ماه رمضان گفت: این درد کهنه‌ای است و در تولید این مجموعه ها عوامل زیادی موثر است. برخی مواقع مجموعه‌ای به موقع هم کلید می‌خورد اما برای پخش نمی‌رسد و از زمانی که ایده به مرحله اجرا می رسد مراحل زیادی می‌گذرد. مشکلات تولید این نوع مجموعه‌ها زیاد است و من حاضر هستم در این باره با روزنامه ایران گفتگوی اختصاصی داشته باشم، اما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب مجموعه‌های فاخری پخش کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوری مبنی بر ایجاد شبکه‌های خصوصی گفت: من نمی‌توانم در این باره فعلاً اظهار نظر کنم. البته در شرایط دیگری حتماً درباره نقاط قوت و ضعف این مسئله می‌توانم صحبت کنم.

ضرغامی در پاسخ به سئوال خبرنگار نشریه سروش هفتگی مبنی بر ساماندهی موسیقی گفت: ساماندهی موسیقی از مهمترین اولویتهای رسانه ملی است و همیشه به محتوا توجه می‌شود. همچنین اداره کل نماهنگ را راه‌اندازی کردیم تا کلیپ‌های موسیقی فاخری تهیه شود. دستورالعمل مشخص برای موسیقی به شبکه‌ها داده شده و هر یک از شبکه‌ها مشاور موسیقی دارند.

وی در پاسخ به خبرنگار جام جم مبنی بر پاسخگو نبودن مدیران مختلف سازمان صدا وسیما گفت: مدیران همیشه باید پاسخگو باشند، شاید این مشکل با یک سخنگو حل شود.

رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: یکی از وظایف صدا و سیما الگوسازی در تمام عرصه‌ها است. بنابراین تولیداتی که پخش می‌شود باید برای جوانان الگو باشد ضمن اینکه تاکید بر این است برنامه‌هایی که ترویج دهنده رفتارهای نابهنجار هستند پخش نشوند.

ضرغامی ادامه داد: به یاد دارم وقتی فیلم "لیلی با من است" ساخته شد، خیلی‌ها انتقاد می‌کردند که نباید این گونه به ژانر دفاع مقدس پرداخت کرد یا می‌گفتند نام فیلم باید تغییر کند، اما این کار انجام شد و این فیلم با استقبال مخاطبان رو به رو شد.

وی در زمینه پخش فیلم‌های خارجی گفت: سعی می‌کنیم فیلم‌هایی مناسب خریداری شود، اما مگر چند مجموعه مثل "جومونگ" ساخته می‌شود و بیشتر تولیدات شرقی پخش می‌شود.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره اینکه تلویزیون روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه خوبی پخش نمی‌کند، توضیح داد: کنداکتور پخش تلویزیون از علمی‌ترین و دقیق‌ترین کنداکتورها است و همیشه برنامه‌های متنوع پخش می‌شود.

وی درباره ساماندهی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران هم گفت: برخی شبکه‌ها در گرفتن نیرو محدودیت دارند. مثلاً وقتی شبکه 24 ساعته فیلم و سریال عربی راه‌اندازی شود. فیلمها و مجموعه‌های ایرانی دوبله عربی می‌شوند. بنابراین این شبکه نیروی زیادی نمی‌خواهد در پنج سال آینده سعی می‌کنیم در این باره با یک برنامه‌ریزی صحیح وضعیت نیروها را ساماندهی کنیم.

ضرغامی در زمینه کمبود گزارش در زمینه کتاب گفت: در این باره سعی می‌کنیم گزارشهای مختلف تهیه و پخش کنیم و تازه‌های کتاب معرفی شوند. همچنین در این باره با وزارت ارشاد هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم تا کتابهای مناسب معرفی شود.