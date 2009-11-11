ایجاد اتاقهای ایزوله در هتلهای محل اقامت زائران در مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، "حبیب منبع جود" در این زمینه افزود: در گام نخست برابر آمار اسمی کاروانها فضای مشخصی اختصاص داده شده بود که در کاروانهای مختلف آمار واقعی تغییر یافت و برای رعایت عدالت ظرفیت اضافی هتلها بین همه حجاج تقسیم شد.

وی افزود: در سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت اجاره ها و تعداد رقبا، تمهیدات لازم برای رفع مشکلات اندیشیده شد.

منبع جود تاکید کرد: این تمهیدات منجر به آن شده که سرانه فضای اختصاص یافته به زائران ایرانی در مکه مکرمه بیش از دیگر کشورها باشد در حالی که وزارت حج عربستان برای هر نفر 3.5 متر فضا در نظر گرفته و سرانه هر زائر ایران 5 متر است.

وی افزود: در حال حاضر اغلب زائران ایرانی در منطقه خوب و مناسب عزیزیه و حوالی آن ساکن هستند.

منبع جود ادامه داد: همه ساختمان هایی که ایران در مکه تحت اجاره خود دارد از سوی هیئت سیاستگذاران وزارت حج عربستان، تایید ساخت و ساز و پایان کار دارند. اگر چه امسال در روند اجاره ساختمانهای مورد نیاز به دلایلی مشکلاتی وجود داشت ولی خوشبختانه موفق شدیم با به کارگیری راهکارهایی این مشکلات را رفع کنیم.

مسئول مسکن ستاد مکه مکرمه خاطرنشان کرد: نیروهای پیش رو برای 77 کاروان از روز دوشنبه وارد مدینه منوره می شوند و حجاج مدینه بعد نیز از این روز به بعد وارد مکه می شوند که آمادگی کامل جهت اسکان این افراد وجود دارد.