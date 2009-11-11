به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مجید فروتن در حاشیه آغاز به کار این جشنواره افزود: در این بخش که به عنوان یکی از نشستهای پنجگانه جشنواره حکمت سینوی محسوب می شود ضمن قرائت 16 مقاله، 10 مقاله دیگر به چاپ می رسد.

وی گفت: نشست بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در قالب جشنواره حکمت سینوی فردا (پنجشنبه) در چهار جلسه مجزا برگزار می‌شود.

فروتن با بیان اینکه 52 مقاله برای این بخش از جشنواره حکمت سینوی از طرف پژوهشگران در مورد سیدجمال الدین اسدآبادی به دبیرخانه رسیده است، بیان کرد: مقالات در 10 جلسه علمی، داوری شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پنج نفر از شخصیتهای برجسته از جمله دکتر خسروشاهی، منصوره اتحادیه، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، دکتر مهدی محقق و دکتر توفیق سبحانی، به عنوان میهمان ویژه در این برنامه حضور دارند.