  1. استانها
  2. همدان
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

آیین بزرگداشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی در جشنواره حکمت سینوی برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: عضو ستاد اجرایی جشنواره حکمت سینوی گفت: در حاشیه جشنواره حکمت سینوی و در نشست بزرگداشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی 16 مقاله قرائت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مجید فروتن در حاشیه آغاز به کار این جشنواره افزود: در این بخش که به عنوان یکی از نشستهای پنجگانه جشنواره حکمت سینوی محسوب می شود ضمن قرائت 16 مقاله، 10 مقاله دیگر به چاپ می رسد.

وی گفت: نشست بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در قالب جشنواره حکمت سینوی فردا (پنجشنبه) در چهار جلسه مجزا برگزار می‌شود.

فروتن با بیان اینکه 52 مقاله برای این بخش از جشنواره حکمت سینوی از طرف پژوهشگران در مورد سیدجمال الدین اسدآبادی به دبیرخانه رسیده است، بیان کرد: مقالات در 10 جلسه علمی، داوری شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پنج نفر از شخصیتهای برجسته از جمله دکتر خسروشاهی، منصوره اتحادیه، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، دکتر مهدی محقق و دکتر توفیق سبحانی، به عنوان میهمان ویژه در این برنامه حضور دارند.

کد مطلب 981601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها