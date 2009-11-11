مقاومت اساس سیاست ما و خاورمیانه جدید است/ از حقوق خود نمی گذریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بشار اسد در جریان افتتاح پنجمین کنگره احزاب عربی در دمشق گفت : مقاومت اساس سیاست ما در گذشته و آینده بوده و ما برای برقراری صلح شرط نداریم، بلکه حقوقی داریم که هرگز از آن چشم پوشی نخواهیم کرد.



رئیس جمهوری سوریه خاطر نشان کرد : مقاومت، اساس خاورمیانه جدید است که شروع به ساخت آن کرده ایم.



اسد در این اجلاس که نام تصمیم مستقل عربی را بر خود نهاده است، بر ضرورت همبستگی عربی برای مستقل بودن تصمیم گیریها تاکید کرد.



وی اظهار داشت : هر چه قوی تر شویم، صلح را به آن شیوه ای که می خواهیم ، به دست خواهیم آورد.



اسد خاطر نشان کرد : خاورمیانه جدیدی که ما شروع به ساخت آن کرده ایم، خاورمیانه ای است که اساس آن را مقاومت تشکیل می دهد.



این کنگره سه روزه، مسائل متعددی را در قالب شش کمیته از جمله کمیته مسائل راهبردی، زنان و جوانان، مقاومت و مقاومت بر ضد عادی سازی بررسی خواهد کرد.



به گفته عبدالعزیز السید دبیرکل این کنگره، فلسطین و قدس و محاصره از محورهای مهم این کنگره خواهد بود.



برای اولین بار، احزاب غیر عربی به عنوان ناظر در این کنگره شرکت می کنند که حزب موتلفه اسلامی از ایران و حزب سبز از سوئد از جمله این احزاب غیر عربی هستند.



تعداد احزاب شرکت کننده در کنگره امسال از 66 حزب در سال 1996 یعنی زمان تاسیس آن تا امسال به 139 حزب رسیده است.

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