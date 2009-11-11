66 متکدی از سطح شهر اردبیل جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان اردبیل اظهار داشت: از این تعداد 45 نفر مرد و 21 نفر زن بوده که اکثر این افراد نیز غیربومی و با سوابق حرفه ای تکدیگری و اعتیاد هستند.

وی بحث تکدیگری را از مهمترین آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: پدیده زشت تکدیگری جلوه نامطلوب و منظر غیر قابل توجیهی را در فضای جامعه و مناسبتهای اجتماعی و عمومی پدید می آورد.

فرماندار اردبیل با اشاره به موقعیت استثنایی این شهر به لحاظ گردشگری و نیز پیشینه آن در توجه به مباحث دینی و مذهبی اضافه کرد: این امر باعث شده که عده ای با سواستفاده از عواطف پاک و خیرخواهانه مردم در جهت امیال و منافع شخصی بهره برداری کنند.

وی جمع آوری متکدیان از سطح شهر و فرهنگسازی در افزایش مشارکت عمومی برای اقدامات خیرخواهانه را از اولویتهای جدی نهادهای اجتماعی و حمایتی اردبیل عنوان کرد.

اکبری اطلاع رسانی همگانی، نهادینه کردن فرهنگ صحیح مساعدت و کمک به نیازمندان، هم پوشانی و هماهنگی نهادهای خدماتی و نظارتی و تعیین وظایف مشخص و قانون مدار برای نهادهای اجتماعی را از مهمترین راهکارهای کاهش پدیده تکدیگری در جامعه دانست.

وی بیان داشت: همچنین ابلاغ قانون هماهنگ در جهت تفکیک نیازمندان واقعی، نگهداری و تحت پوشش قراردادن افراد نیازمند، تامین اعتبار لازم برای بر طرف ساختن ابتدایی ترین ضرورتهای نیازمندان و اولویت قراردادن افراد جویای اشتغال از دیگر راه های مقابله با خاطیان نظم عمومی است.

اکبری خاطرنشان کرد: باید با اجرای طرحهای ضربتی و جمع آوری متکدیان از معابر عمومی و سوق دادن کمکهای مردمی به سوی نهادهای حمایتی از خودنمایی بیشتر این پدیده اجتماعی در اردبیل جلوگیری کرد.