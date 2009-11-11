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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۸

66 متکدی از سطح شهر اردبیل جمع آوری شد

66 متکدی از سطح شهر اردبیل جمع آوری شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از 66 نفر متکدی از سطح شهر اردبیل جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان اردبیل اظهار داشت: از این تعداد 45 نفر مرد و 21 نفر زن بوده که اکثر این افراد نیز غیربومی و با سوابق حرفه ای تکدیگری و اعتیاد هستند.

وی بحث تکدیگری را از مهمترین آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: پدیده زشت تکدیگری جلوه نامطلوب و منظر غیر قابل توجیهی را در فضای جامعه و مناسبتهای اجتماعی و عمومی پدید می آورد.

فرماندار اردبیل با اشاره به موقعیت استثنایی این شهر به لحاظ گردشگری و نیز پیشینه آن در توجه به مباحث دینی و مذهبی اضافه کرد: این امر باعث شده که عده ای با سواستفاده از عواطف پاک و خیرخواهانه مردم در جهت امیال و منافع شخصی بهره برداری کنند.

وی جمع آوری متکدیان از سطح شهر و فرهنگسازی در افزایش مشارکت عمومی برای اقدامات خیرخواهانه را از اولویتهای جدی نهادهای اجتماعی و حمایتی اردبیل عنوان کرد.

اکبری اطلاع رسانی همگانی، نهادینه کردن فرهنگ صحیح مساعدت و کمک به نیازمندان، هم پوشانی و هماهنگی نهادهای خدماتی و نظارتی و تعیین وظایف مشخص و قانون مدار برای نهادهای اجتماعی را از مهمترین راهکارهای کاهش پدیده تکدیگری در جامعه دانست.

وی بیان داشت: همچنین ابلاغ قانون هماهنگ در جهت تفکیک نیازمندان واقعی، نگهداری و تحت پوشش قراردادن افراد نیازمند، تامین اعتبار لازم برای بر طرف ساختن ابتدایی ترین ضرورتهای نیازمندان و اولویت قراردادن افراد جویای اشتغال از دیگر راه های مقابله با خاطیان نظم عمومی است.

اکبری خاطرنشان کرد: باید با اجرای طرحهای ضربتی و جمع آوری متکدیان از معابر عمومی و سوق دادن کمکهای مردمی به سوی نهادهای حمایتی از خودنمایی بیشتر این پدیده اجتماعی در اردبیل جلوگیری کرد.

کد مطلب 981610

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