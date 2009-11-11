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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

سردار همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ شد

سردار همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ شد

سردار حسین همدانی با حکم سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین همدانی با حکم سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، جانشین سردار عبدالله عراقی شد.

سردار حسین همدانی از فرماندهان عالیرتبه سپاه بوده و مسئولیت‌هایی چون فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله(ص)، معاون مرکز راهبردی سپاه، مشاور عالی فرمانده کل سپاه و نیز جانشینی فرمانده نیروی مقاومت بسیج را بر عهده داشته است.

در سال 1387 و به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی، لشکر 27 محمد رسول‌الله(ص) و منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ در یکدیگر ادغام و به سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ تغییر نام یافت.

 

کد مطلب 981627

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