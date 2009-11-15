تلفات تصادفات رانندگی در لرستان 12 درصد کاهش یافت

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: باتوجه به کوهستانی بودن همه نقاط استان، وجود راههای ناهموار، پیچها و گردنه های با شیب تند و حادثه آفرین در چند سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است .

وی ادامه داد: برخی از نقاط حادثه خیز، اصلاح شده، بخش عظیمی از جاده های اصلی سه خطه و قسمتی هم چهار خطه شده به گونه ای که می توان گفت در اکثر جاده های اصلی استان ایمنی نسبی برقرار است.

استاندار لرستان افزود: با همت پلیس راهنمایی و رانندگی و اداره کل راه و ترابری اقدامات خوبی صورت گرفته به طوریکه که در سال گذشته در زمینه حوادث و تلفات ناشی از آن در سطح کشور رتبه اول نصیب لرستان شد.

صابری با تاکید بر اینکه حتی یک حادثه، یک جرحی یا فوتی هم زیاد است و باید تلاش کنیم که جاده هایی کاملاً ایمن و بدون خطر و حادثه داشته باشیم، یادآور شد: به گواه آمار کشوری در ایام نوروز در سال 88 در مقایسه با نوروز سال گذشته استان لرستان بعد از استان یزد در بروز حوادث از رتبه دوم کشوری برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: آمار تصادفات در هفت ماهه اول 88 نسبت به هفت ماهه اول سال گذشته بیانگر این است که تعداد فوت شدگان در اثر تصادفات در لرستان 12.32 درصد کاهش داشته است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: به استناد گزارشات بیشترین حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ و عدم استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران بوده است.