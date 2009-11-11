تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان شکست دسیسه های اسرائیل در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در یادداشتی با اشاره به توافق گروه های سیاسی لبنان درباره تشکیل دولت جدید و حضور طیفهای سیاسی این کشور در کابینه سعد الحریری تاکید کرد : لبنان صفحه تاریخی جدیدی را رقم زد.

این روزنامه مصری افزود : تشکیل دولت وفاق ملی به ریاست سعد الحریری را می توان پایان بخش صفحه تاسف بار و دردناکی از درگیری های طایفه ای و اختلافات سیاسی برخاسته از دخالتهای خارجی در امور داخلی لبنان دانست.

تشکیل دولت جدید در لبنان، فضای آرامی همراه با امید را در نزد همه گروه های خواهان استقلال لبنان و حامی آسایش ملت آن به وجود آورد.

الجمهوریه همچنین به عکس العمل دشمنان لبنان نیز اشاره کرد و نوشت : اما برعکس، این پیروزی در لبنان، خشم و ناراحتی اسرائیل را بر انگیخت به گونه ای که گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم پس از تشکیل دولت جدید در لبنان به بهانه موشکهای حزب الله به تهدید این کشور پرداخت.

اما مشخص است که تهدیدها و فشارهای رژیم صهیونیستی همیشه با هر پیشرفت و حل و فصلی پرونده مناقشات داخلی عربی همراه است، زیرا اسرائیلی ها بر این باورند که این درگیری ها و نزاعات داخلی در بین کشورهای عربی می تواند جهان عرب را تضعیف کرده و آنان را از مسائل اساسی و مهم منطقه خاورمیانه دور کند.

از جمله مهمترین این مسائل، مسئله مناقشه با اسرائیل است که شایسته تلاش فراوان کشورهای عربی برای ایجاد دیوار محکمی از همراهی و یکپارچگی میان این کشورها به منظور مقابله با دسیسه ها و سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اسرائیل است که متاسفانه هر اندازه این دسیسه ها و اقدامات تجاوزکارانه بیشتر باشد، همچنان مورد حمایت هم پیمان دائمی این رژیم یعنی آمریکا قرار دارد.