بوعلی سینا پیوند دهنده جهان با تمدن اسلام و ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی سنایی در مراسم آغاز بکار جشنواره حکمت سینوی در همدان با بیان این مطلب اظهار داشت: بوعلی سینا به عنوان شخصیتی برجسته از فرهنگ اسلامی و ایرانی سیراب شده و خود به یکی از سرچشمه های فرهنگ فلسفه اسلامی مبدل شده است.

سنایی که به عنوان نماینده مجمع نمایندگان استان همدان در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت، اظهار داشت: ابن سینا از موسسان حکمت و فلسفه اسلامی در جهان است.

وی با بیان اینکه آنچه که امروز به عنوان فلسفه می آموزیم حکمت و فلسفه شرقی است که بوعلی سینا آن را بنیان نهاده است، ادامه داد: اما این علم با آنچه که در غرب تدریس می شود تفاوت آشکاری دارد.

نماینده مجمع نمایندگان استان همدان افزود: شخصیت بزرگ بوعلی سینا در جهان اسلام شایسته تجلیل است و نقش وی در عرصه های بین الملل افتخاری عظیم برای استان همدان به شمار می آید.

مهدی سنایی افزود: با نگاه شایسته ای که اسلام نسبت به دین دارد شخصیتهای بزرگی مثل بوعلی سینا پرورش یافته اند.

وی با انتقاد از بی توجهی به مفاخر و شخصیتهای برجسته کشور گفت: شخصیتهای برجسته ای در حوزه های مختلف از جمله شعر، فلسفه و ... وجود دارد اما به آنها توجه نمی شود.