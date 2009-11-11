نمی توان ایران را در انزوا نگاه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دمیکلیس وزیر خارجه اسبق ایتالیا در دیدار با علی آهنی گفت: آمریکا اولین کشوری بود که متوجه شد جهان یک قطبی دیگر مورد حمایت سایر کشورها نیست

وی افزود: حاکمیت چند جانبه بر اساس محوریت چند قطبی شکل می گیرد و لازم است نظریه های کشورها و مناطق مختلف در نظر گرفته شود.

وزیر خارجه اسبق ایتالیا گفت: اگر چه در ایتالیا نقطه نظرات متفاوتی در خصوص ایران مطرح می شود اما دولت این کشور نسبت به حفظ روابط دوستانه خود با ایران حساس است.

دمیکلیس گفت: در شرایط کنونی ایران قادر است منافع خود را به منافع اتحادیه اروپایی و روسیه گره بزند و از موقعیتهای بوجود آمده به نحو مطلوب تری بهره برداری کند.

علی آهنی معاون وزارت خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن اشاره به سابقه دوستی دیرینه و روابط خوب بین ایران و ایتالیا نسبت به مواضع منفی برخی مقامات ایتالیایی در رابطه با تحولات ایران انتقاد کرد و گفت: باعث تاسف است که کشوری همچون ایتالیا که جزء شرکای اول تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا محسوب می شود روابط خوب خود با ایران را تحت تاثیر کشورهای ثالث قرار می دهد.

وی با اشاره به تحولات ساختاری در اتحادیه اروپایی اظهار داشت: اتحادیه اروپایی در صورتی می تواند در عرصه سیاسی نقش آفرین باشد که رویکرد خود را اصلاح و با رایزنی و شنیدن صدای دیگران و بر اساس واقعیتها حرکت کند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت روابط بین ایران و اتحادیه اروپایی افزود: ایران و اتحادیه اروپایی دو شریکی هستند که نمی توانند به دلیل وجود منافع مشترک، نیازهای متقابل و همکاری در عرصه های مختلف یکدیگر را نادیده بگیرند.

آهنی همچنین اظهار داشت: اتحادیه اروپایی و آمریکا قادر نیستند بدون سهیم کردن کشورهای دیگر، مشکلات منطقه ای و جهانی را حل نمایند.

جانی دمیکلیس وزیر خارجه اسبق ایتالیا و رئیس موسسه مطالعاتی آمریکای لاتین و خاورمیانه (ایپالمو) این کشور به دعوت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان برای انجام سخنرانی در محل این دفتر به ایران سفر کرده است.