آموزش تندخوانی در مدارس به افزایش سرانه مطالعه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا فدایی عصر چهارشنبه با اشاره به عوامل کمتر شدن سرانه کتاب و کتابخوانی افزود: عدم آشنایی به مطالعه سریع و تند خوانی به عنوان مسئله مهم و اساسی است که در این زمینه آموزش و پرورش نقش مهمی از زمان کودکی دارد.

وی نداشتن برنامه و هدف، تعجیل در رسیدن به مقصد، ساندویچی کردن مسائل علمی به خاطر گرفتاری و تنبلی، نمره سالاری و جزوه ای فکر کردن و نداشتن انگیزه و علاقه به موضوع را از عوامل کم توجه ای به کتاب دانست و اضافه کرد: غلبه فرهنگ شفاهی بر کتبی از دیگر عوامل کاهش مطالعه محسوب می شود.

وی ادامه داد: مدیران در جامعه ما بیشتر موارد به فرهنگ شفاهی توجه دارند و تصمیم گیرها کمتر بر اساس اسناد و اطلاعات مکتوب صورت می گیرد.

فدایی با تاکید بر اینکه حتی کسب و کارهای ما نیز به صورت شفاهی انجام می شود، بیان کرد: مدیر واقعی در دنیای اطلاعات کسی است که بهترین اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.

وی عدم نظارت و تشویق اجتماعی بر روند مطالعه در ارزش گذاری ها، سطحی نگری، ظاهر بینی و مدرک گرایی افراطی را از دیگر عوامل در این زمینه خواند و گفت: نداشتن مدیریت بر خود و نبود کتابداران ورزیده، اهل علم، مشتری مدار و اجتماعی نیز در کم توجه ای به خواندن کتاب موثر است.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه کتاب زمانی ارزش پیدا می کند که حاوی ارشاد و هدایت باشد و به خیر و صلاح مردم باشد، گفت: باید بدانیم کدام کتاب و نوشته ارزشمند است و به کسانی که در راه خیر بشر قلم می زنند و مردم ارشاد و هدایت می کنند ارج نهیم.

وی اظهار داشت: برای ایجاد فرهنگ کتابخوانی در جامعه اهمیت به کتاب و مطالعه، ضرورت ایجاد فرهنگ کتابخوانی، شروع از خانه و حمایت مدرسه و دانشگاه، برنامه ریزی و حمایت همه جانبه دولت، حذف عوامل مزاحم و سیستمی نگریستن به مسائل از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.