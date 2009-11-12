اختصاص 100 میلیارد ریال برای تکمیل سد کمندان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید مهدی زندیان در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در محل سد کمندان اظهار داشت: هدف از احداث سد مخزنی کمندان در لرستان تامین آب بخشی از اراضی کشاورزی دشت کمندان و نیاز آب آشامیدنی شهرهای الیگودرز و ازنا است.

وی با بیان اینکه پروژه سد کمندان از دو بخش تونلهای انحراف آب و سد مخزنی کمندان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: حجم تنظیم آب سالانه که توسط مخزن سد تامین می شود حدود 72 میلیون متر مکعب است.

مجری طرح سد کمندان با اشاره به حجم مخزن سد کمندان بیان داشت: حجم ذخیره آبی مخزن این سد 28 میلیون متر مکعب است.

زندیان با بیان اینکه دو میلیون متر مکعب از حجم مخزن سد کمندان برای نیاز زیست محیطی منطقه است، عنوان کرد: همچنین بیش از 12 میلیون متر مکعب از آب این سد برای تامین آب شرب شهرستان الیگودرز و شش میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب شهرستان ازنا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی یادآور شد: همچنین سد کمندان 52 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی منطقه را تامین می کند.