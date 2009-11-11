واکنش ایران به درخواست های غیرموجه فرانسه در مورد "کلوتیلد رایس"

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست عصر چهارشنبه در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر دریافت تضمین از جمهوری اسلامی ایران برای عدم بازداشت مجدد کلوتیلدرایس به هنگام حضور در دادگاه مربوط به آخرین جلسه دفاع وی اظهار داشت: مشروط کردن حضور تبعه فرانسوی در مقابل دادگاه به دریافت تضمین از جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار تعهدات رسمی ومکتوب دولت فرانسه در زمینه دسترس بودن وی در جریان روند رسیدگی قضایی است و این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی افزود: طبعا اصرار بر طرح درخواست‌های غیرموجه توسط مسئولان سیاسی فرانسوی و زیر سوال بردن حاکمیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شرایط نامطلوبی را ایجاد کند که اعتماد مقامات قضایی ایران را به صداقت مسئولان فرانسوی در خصوص تعهدات پذیرفته شده توسط سفارت جمهوری فرانسه در تهران از بین خواهد برد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: در این ارتباط بارها به مقامات فرانسوی و مسئولان سفارت فرانسه رسما یادآوری شده که بنا به اعلام مقامات قضایی اتهامات منتسب به خانم کلوتیلد رایس مستند به شواهد و مدارک روشن می‌باشد لذا وی تحت فشارهای سیاسی تبرئه نخواهد شد و کسی حق تعیین تکلیف برای قاضی پرونده را ندارد.

