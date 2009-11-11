4 سناریو درباره راهبرد جدید اوباما در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وجود گزینه های مختلف برای تعییین راهبرد جدید در جنگ افغانستان سبب تردید رئیس جمهوری آمریکا برای تصمیم گیری درباره این جنگ شده است.

"رابرت گیبس" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا در همین رابطه از برگزاری نشست "باراک اوباما" با مشاوران عالیرتبه اش خبر داده و گفته که در این نشست چهار سناریو برای راهبرد جدید افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید در سخنان امروز خود اشاره ای به جزئیات چهار سناریوی پیش روی اوباما برای ادامه جنگ افغانستان نکرده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرده که رئیس جمهوری هنوز درباره اعزام نیروی بیشتر به افغانستان تصمیمی نگرفته است. این در حالی است که روز گذشته برخی منابع آمریکایی از احتمال اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در ماه ژانوبه خبر داده بودند.

به گفته این منابع اوباما هفته ها است که برای اعلام راهبرد جدید دولتش در جنگ افغانستان سرگرم رایزنی با مشاوران خود است. از سوی دیگر فرماندهان این جنگ از جمله ژنرال "استنلی مک کریستال" خواستار سرعت عمل وی در تصمیم گیری هستند.

در همین حال شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گزارش داد که اوباما با خواسته مک کریستال مبنی بر اعزام 40 هزار نظامی دیگر به افغانستان موافق است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند امکان دارد تصمیم اوباما در وهله اول با اعزام شمار اندکی از سربازان به افغانستان عملی شود.